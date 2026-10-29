Intervengono: Stefania Ascari (M5S), Roberto Cataldi (Senatore M5S), Roberta Leoni (Presidente dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università).



Fabio Marcelli (Giurista, Copresidente CRED), Pitar Kamaraschev (Laureato magistrale in psicologia), Emanuele Edoardo Sassi (Attivista e studente di Scienze Fisiche), Francesca Preti (Laureata magistrale in Scienze della Formazione primaria), Adam Kiraoui (Attivista e studente di Scienze Fisiche), Pietro Zani (Attivista e dottore in relazioni internazionali).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Contro …

la militarizzazione delle scuole e delle università" che si è tenuta a Roma giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 11:00.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Scuola, Universita'.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 39 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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