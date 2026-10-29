29 OTT 2026
dibattiti

Presentazione dei risultati della 5° edizione di “Edufin Index”, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani

DIBATTITO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 46 min
A cura di Luciana Bruno
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione dei risultati della 5° edizione di “Edufin Index”, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani", registrato a Roma giovedì 29 ottobre 2026 alle 11:00.

Tra gli argomenti discussi: Finanza Pubblica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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