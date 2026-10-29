29 OTT 2026
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Otto e Cinquanta - Bilancio britannico e manovra italiana, Burnham e Meloni alla prova dei conti

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:49 Durata: 19 min 44 sec
A cura di Luciana Bruno
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Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, vicedirettrice della rivista InOltre, è l’ospite della puntata dedicata al primo bilancio del governo laburista di Andy Burnham, presentato alla Camera dei Comuni dal cancelliere dello Scacchiere John Healey.

La puntata parte, nell’introduzione, da un confronto con la legge di bilancio illustrata nelle stesse ore da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Due governi di segno opposto, in Paesi molto diversi, presentano manovre simili, prudenti, senza aumenti delle grandi imposte, con un contributo chiesto alle banche, più spesa per la difesa e un deficit da ridurre entro la fine del decennio.

Le differenze riguardano i documenti, già ufficiali e certificati da un organismo indipendente a Londra, ancora allo stadio di annuncio a Roma, e gli strumenti, con aiuti in gran parte temporanei contro il caro energia nel Regno Unito e tagli di tasse in gran parte permanenti in Italia.

Nell’intervista la giornalista definisce quello di Healey un bilancio prudente, costruito per alleviare il costo della vita e rassicurare i mercati senza aumentare la spesa pubblica.

Tra le misure ricorda il contributo una tantum di 100 sterline per circa 20 milioni di famiglie, la proroga del taglio dell’Iva sull’elettricità, l’abolizione dal 2027 dei costi fissi sulle bollette del gas, lo stop all’aumento delle tasse sui carburanti e l’aumento del salario minimo, finanziati con il raddoppio dal 3 al 6% della sovrattassa sugli utili delle banche.

Il margine rispetto alle regole di bilancio scende a 15 miliardi di sterline, contro i 22 dell’ultimo bilancio di Rachel Reeves, mentre le previsioni di crescita per il 2027 si abbassano.

Secondo Libutti le opposizioni hanno criticato il bilancio ciascuna secondo la propria linea: i conservatori lamentano la mancanza di una strategia credibile per ridurre il debito, Reform UK continua a proporre tagli fiscali e deregolamentazione, i liberaldemocratici rimproverano al governo di non fare abbastanza per eliminare le barriere commerciali nate dalla Brexit.

Sulla difesa, per la giornalista, non c’è un impegno maggiore: l’obiettivo del 3% del prodotto interno lordo entro il 2030, per il quale Healey si era dimesso dal governo Starmer, resta senza un piano di finanziamento, rinviato alla prossima revisione della spesa.

Per la vicedirettrice di InOltre la differenza con Reeves sta soprattutto nella comunicazione, in un quadro di sostanziale continuità.

Nel collegamento da Bruxelles David Carretta parla del vertice tra Unione europea e Canada a Montréal, dove il primo ministro Mark Carney e i vertici europei lavorano a quella che Carney chiama un’alleanza per il futuro, con accordi su commercio digitale, materie prime critiche, investimenti, difesa, tecnologia e mobilità, compresa la partecipazione canadese ai programmi Erasmus e Horizon.

Secondo il corrispondente, la proposta di Ursula von der Leyen di offrire al Canada lo status di membro associato, osteggiata da Carney e da Germania, Francia e Italia, non comparirà nella dichiarazione finale.

Carretta presenta poi la riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea, che secondo gran parte degli osservatori lascerà fermi i tassi dopo i due rialzi di quest’anno, rinviando a dicembre un possibile aumento, nonostante l’inflazione al 3,8%.

Sul tavolo anche lo spread dei titoli francesi e il futuro di Christine Lagarde, da cui, spiega Carretta, si attende l’annuncio di una partenza anticipata.

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Da Radio Radicale 8 50 una notizie al giorno in 10 minuti con Roberta Jannuzzi.
Il governo britannico di Andy Burnham ha presentato ieri il suo primo bilancio, lo ha illustrato alla Camera dei Comuni, il cancelliere dello Scacchiere, cioè il ministro dell'Economia John Kylie. Nelle stesse ore a Roma, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni presentava in conferenza stampa a Palazzo Chigi la legge di bilancio italiana. Sono governi di segno opposto laburista, quello britannico di centrodestra, quello italiano in due Paesi molto diversi, eppure le 2 manovre si somigliano, comunque non sono tanto distanti. Sono prudenti perché le risorse sono poche e il costo del debito pesa. Nessuna delle due aumenta le grandi imposte, entrambe chiedono un contributo alle banche, tassando né di più gli utili. Entrambe aumentano la spesa per la difesa e prevedono di ridurre il deficit entro la fine del decennio. Una prima differenza riguarda i documenti del bilancio britannico. Ci sono già i documenti ufficiali, con i costi di ogni misura certificati da un organismo indipendente della manovra italiana. Per ora ci sono gli annunci che sono stati fatti nella conferenza stampa. Il testo
Approvato dal Governo otto giorni dopo il termine fissato per presentarlo al Parlamento deve ancora passare la verifica delle coperture. Le altre differenze stanno negli strumenti. Londra punta su aiuti in gran parte temporanei contro il caro energia, un contributo una tantum di 100 sterline alle famiglie che abitano nelle case di valore medio e basso e per tutti i tasse più basse sull'elettricità e sui carburanti. Fino alla prossima estate Roma punta su tagli di tasse, in gran parte permanenti, sull'imposta sul reddito del ceto medio, sugli autonomi, sugli affitti a canone concordato, cioè a prezzo calmierato, con una tassa che scende fino all'1% per chi affitta a giovani fino a 35 anni diverso anche il punto di partenza dei conti. Nel Regno Unito il deficit quest'anno supera il 4% del Pil e gli aiuti sono finanziati facendo più debito nei primi due anni. In Italia il prossimo anno sarà poco sopra il 3%, un limite che l'Italia può superare grazie a una deroga europea per le spese su difesa, energia già approvata dalla Commissione sulla difesa. I chili conferma l'obiettivo del 3% del Prodotto interno lordo entro il 2030, ma rinvia l'anno prossimo. Il piano per arrivarci l'Italia, invece, grazie alla deroga europea, ammette circa 7 miliardi in più l'anno in deficit per il Regno Unito e Perilli in particolare un punto delicato perché da ministro della Difesa del governo di Keir Starmer si era dimesso proprio perché i fondi non bastavano. Prima di lui il ministero dell'Economia era guidato da Raichel Whips. Abbiamo parlato della manovra del Regno Unito con Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, vice direttrice della rivista on line. Inoltre, ieri il cancelliere regioni chili ha presentato il primo bilancio del governo Burnham. Cosa prevede? Diciamo che ha un budget prudente, è stato costruito su un sollievo al costo della vita eterna, teso a rassicurare i mercati. Quindi a cogliere praticamente tutti gli aspetti che potevano
Potenzialmente mettere in crisi il governo di
E quindi si sono date molte e molti aiuti e sostegni, però senza aumentare la spesa pubblica, allora i punti principali sono stati sul sostegno alle famiglie con un pagamento una tantum di 100 sterline per circa 20 milioni di famiglie britanniche.
C'è stato un taglio dell'IVA sull'ICI elettricità
Con l'abolizione prevista nel 2027 dei costi fissi giornalieri.
E sulle bollette del gas, quindi anche questo porterà a un risparmio di circa 45 s.t elimineranno per 60% delle famiglie, c'è stato il congelamento del del film, liuti quindi del del Friuli liuti, quindi del del delle tasse sui carburanti,
è stato evitato l'aumento che era stato programmato.
E anche il salario minimo è stato aumentato del 3,9% in linea con l'inflazione che è in ascesa, infatti anche i tassi d'interesse sono appena stati rialzati in Gran Bretagna e poi ci sono stati vari sgravi su alcune attività commerciali eh eh eh questi diciamo questi sostegni alle famiglie sono stati finanziati con sovrapprezzo fiscale sugli utili bancari che passano dal 3 al 6%, quindi gli a cui i famosi extraprofitti,
La crescita della Gran Bretagna è scesa dalle previsioni
è stata dell'1,2% nel 2026, ma sarà la pista solo dell'1% nel 2 e 27, quindi tutte queste manovre sono state fatte in previsione di una crescita inferiore, anche il budget rispetto a quello di Rachel Reeves è inferiore, sono 15 miliardi invece di 22 miliardi, quindi è molto.
Molto più prudente e più mirato, diciamo sul sul sociale. Nel Regno Unito il bilancio, dopo il discorso del cancelliere, viene discusso per quattro giorni alla Camera dei Comuni, che poi è dovuto alle misure fiscali. Oggi infatti ci sarà il secondo giorno di dibattito e ieri, subito dopo chili, ha risposto in aula la leader dell'opposizione, la conservatrice Kimi Bedoni Hawke,
Come A è stato accolto. Ecco il bilancio dalle opposizioni non è stato accolto molto bene, con le solite critiche in linea con i vari partiti conservatori, accusano il governo Burnham di essere più o meno come quello di Starmer, di non avere una strategia futura, ma di
Diciamo fare piccole manovre e non ha una strategia credibile per per ridurre il debito.
Criticano la spesa pubblica e soprattutto il prelievo sulle banche, le forme Hawkeye, che poi ha una linea abbastanza simile a quella di Lee Strasberg, con le conseguenze che abbiamo visto, continua a proporre tagli fiscali, deregolamentazione eh, sì sullo sfruttamento delle risorse energetiche,
E quindi, chiaramente, va in totale controtendenza rispetto alla linea di Burnham,
E la critica forse più interessante è quella dei LibDem che hanno criticato il governo di non avere fatto abbastanza per eliminare le barriere commerciali post-Brexit, che sono quelle che poi saranno loro, curando molto l'economia britannica e che si dovrebbe muovere molto più, diciamo speditamente e onestamente verso un ricongiungimento almeno commerciale con con l'Unione europea e quindi diciamo la linea, la linea comune, poi delle critiche dell'opposizione che gli aiuti comunque sono limitati, sono più
I comunicazione, diciamo, non non risolvono i problemi delle famiglie. Mad lanciano un messaggio, ma non non sono poi così concreti e manca una visione di crescita del Paese. Per quanto riguarda invece l'impegno sulla difesa, considerate le motivazioni che avevano portato giovanili dimettersi da ministro nel governo Starmer, c'è effettivamente un maggiore impegno oppure no? No, assolutamente no. Io poi, tra l'altro, ho guardato se c'era una risposta, perché poi era la risposta che tutti si aspettavano sull'obiettivo del raggiungimento del 3% del Pil sulla difesa entro il 2030, che è stato poi il motivo per cui giovanili si dimise dal governo Star
E lo mise in crisi e portò eventualmente alla fine, alla alle dimissioni di Starmer. Ecco, non ancora non si spiega se non raggiungerà
Non lo raggiungerà o come lo raggiungerà s'intende raggiungerlo. Allora mancano le risorse. Innanzitutto il piano di Starmer prevedeva 15 miliardi durante il suo mandato ne aveva trovati poco più di 10 e stava lavorando per trovare gli altri 5 4,7 era
E poi ci sono state le dimissioni e quindi il governo di Berna ha ereditato questi 5 miliardi da trovare allora giovanili. Intende riallocare la spesa,
Riorganizzando i vari dipartimenti. Quindi diciamo
Facendo un po'il gioco delle tre carte con con i soldi allocati, senza aumentare la spesa pubblica, senza aspetta aumentare le spese, diciamo.
Il il
Il budget,
E quindi non non riesco a capire sulla sua manovra se ci si arriverà o non ci si arriverà. Ha annunciato che il percorso verso il 3,5% di aumento della spesa della difesa entro il 2035, però però ancora non è stato chiarito, verrà chiarito nella prossima spending review, quindi si resta in un limbo, continua a dire che sì, ci si sta lavorando, ma ancora siamo più o meno nella posizione in cui era Rachel Ribs, cioè sì, lo vogliamo fare, ma non sappiamo come trovare i soldi. Questo è la differenza, l'unica l'unica differenza, area concreta forse rispetto al rush Ribs e nella comunicazione
Un diverso stile di di lì, nel senso che ha voluto dare un'impressione di un Governo mirato verso il sociale, ma appunto si tratta più di una manovra di di maggiore comunicazione verso verso il popolo britannico che allo stato dei fatti di di di di quanto ha fatto Illy cioè una grande continuità realtà tra i leader che Grapes,
Questa è un'intervista ad Alessandra Bucci, che abbiamo registrato questa mattina presto, all'indomani della presentazione del budget alla Camera dei Comuni da parte del Cancelliere dello Scacchiere britannico, adesso andiamo a Bruxelles, dove c'è David Carretta, buongiorno David buongiorno a voi, allora partiamo dal vertice Unione Europea, Canada oggi e domani a Monreal di che si tratta e cosa possiamo aspettarci.
Si tratta di una riunione importante, quella che si tiene oggi e domani a Monreal, tra marcarne il primo ministro canadese, da un lato Ursula von der Leyen, Antonio Costa e altri nove commissari europei, dall'altro perché il progetto è quello di creare quella che carni ha definito un'alleanza per il futuro alleanza tra,
Potenze medie, almeno secondo il premier canadese, questo concetto è meno apprezzato dall'Unione europea, che si considera una potenza più grande.
L'obiettivo è collaborare in modo sempre più stretto per preservare la propria sovranità nel mondo di Donald Trump, ci Jumpin e Vladimir Putin, in cosa si dovrebbe concretizzare questa alleanza in una serie di accordi, per esempio sul commercio digitale, sulle materie prime critiche, sugli investimenti ma anche su la difesa, il settore satellitare, il digitale, l'intelligenza artificiale quantum computing nonché la mobilità delle persone
E l'innovazione. Un esempio Canada dovrebbe annunciare l'avvio dei negoziati per partecipare al programma di scambio di studenti Erasmus, nonché la volontà di entrare nel progetto nel programma di ricerca dell'Unione Europea Horizon c'è una componente politica molto forte. Del resto, alcuni temono una reazione da parte di Donald Trump contro questa Alleanza. Per il futuro ci sono però anche alcune contraddizioni interne all'alleanza interna all'Unione europea.
Per esempio, la proposta di Ursula von der Leyen, lanciata nel discorso sullo Stato dell'Unione a settembre, di offrire al Canada lo status di membro associato, ha incontrato un'opposizione decisa da parte del D Day del premier canadese carne e che al suo interno deve fare i conti con l'opposizione
L'opposizione.
Canadese dall'altra, però, c'è stata anche una netta opposizione di alcuni Paesi europei, tra cui la Germania, la Francia e l'Italia, risultato, l'espressione membro associato member sì membership associata non comparirà nella dichiarazione finale del vertice di Monreal, questo non significa che von der Leyen abbia
Rinunciato al suo progetto
Anzi, arrivando ieri in Canada, oggi, tra l'altro, la presidente della commissione farà farà un discorso von der Leyen ha pubblicato un messaggio sui social dicendo che un oceano separa l'Europa dal Canada, eppure non ci siamo mai sentiti così vicini abbiamo una nuova ambizione avvicinare il Canada a noi come mai prima d'ora in qualità di membro associato dell'Unione europea, non è solo un problema terminologico dietro questa espressione che c'è anche,
Che la volontà politica della presidente della Commissione di liberalizzare al massimo le relazioni con il Canada, togliere il maggior numero di ostacoli possibili ma incontra resistenza dentro l'Unione europea, perché alcuni Paesi spingono invece per un approccio più protezionista, per esempio sul Made in Europe, la preferenza europea,
E
E questo ostacolo ovviamente, la, la la la, la riavvicinamento sul piano economico, l'integrazione sul piano economico tra due
Tra i due attori di questo vertice, Canada e Unione europea di dare da AGEA si riunisce anche il consiglio direttivo della Banca centrale europea che decide sui tassi di interesse. Qual è la decisione attesa
Secondo gran parte degli osservatori, il consiglio dei governatori della BCE non toccherà per il momento i tassi di interesse dopo gli ultimi due rialzi di quest'anno e aspetterà aspetterà la riunione di dicembre in quell'occasione potrebbe aumentare i tassi.
È un momento molto delicato perché ovviamente l'inflazione ha raggiunto il 3,8% a settembre, un livello molto più alto rispetto all'obiettivo del 2%, che è contenuto negli statuti della Banca centrale europea ma Christine Lagarde, i suoi colleghi hanno una scusa per non muoversi.
Non ci sono ancora segnali consolidati che l'inflazione dei prodotti energetici, l'aumento dei prezzi di carburanti gas si stia trasmettendo in modo generalizzato arresto dei prezzi e ai salari
Questa scelta era già stata fatta nel nel 2022, quella di attendere prima di rialzare i tassi, il prezzo pagato allora fu decisamente elevato, vedremo se questa volta gli aggiustamenti di politica monetaria della Banca centrale europea saranno più.
Efficaci, ma al consiglio dei governatori si trova di fronte altri due dilemmi, chiamiamoli così, il primo riguarda la situazione fiscale della Francia e soprattutto l'allargamento dello spread tra i titoli decennali francesi e quelli tedeschi ieri, più o meno 150 punti base, ma la scorsa settimana aveva aveva lo spread francese aveva raggiunto i 170 punti base. Non è ancora un livello da crisi,
Da emergenza
Ma ma comunque c'è un problema, France Christine Lagarde, potrebbe ribadire il suo appello al senso di responsabilità ai partiti francesi affinché adottino la legge di bilancio che sarà presentata dal governo, le cornee
Contrariamente a quanto accaduto in passato, ricordiamo che questo governo non ha la maggioranza all'Assemblea nazionale, siamo in clima di campagna elettorale, non è il momento della.
Responsabilità, o meglio, le condizioni della responsabilità non sembrano esserci, il secondo dilemma riguarda la leadership della BCE, perché?
Dopo le dimissioni di un membro del Comitato esecutivo, Isabel Schnabel è atteso un annuncio da parte della stessa Christine Lagarde sul suo futuro.
Ci saranno domande su questo perché perché ci si attende che Lagarde,
Annunci la sua partenza anticipata
Prima della fine dell'anno, per permettere al Consiglio europeo di nominare il suo successore tra novembre e dicembre, forse in un pacchetto di nomine il dilemma qual è per la BCE diremmo innanzitutto per Lagarde sui tempi di questo annuncio, perché l'annuncio appare certo, ma soprattutto se avere al suo vertice un falco una colomba,
Decisione che sarà presa dai capi di Stato e di governo, ma ovviamente anche il consiglio dei governatori ha un orientamento su questo e le discussioni sono già iniziate ieri e proseguiranno questa mattina, probabilmente avranno un impatto anche sulla scelta dei leader, grazie a David Carretta appuntamento a domani

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