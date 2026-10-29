Otto e Cinquanta - Bilancio britannico e manovra italiana, Burnham e Meloni alla prova dei conti

Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, vicedirettrice della rivista InOltre, è l’ospite della puntata dedicata al primo bilancio del governo laburista di Andy Burnham, presentato alla Camera dei Comuni dal cancelliere dello Scacchiere John Healey.



La puntata parte, nell’introduzione, da un confronto con la legge di bilancio illustrata nelle stesse ore da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.



Due governi di segno opposto, in Paesi molto diversi, presentano manovre simili, prudenti, senza aumenti delle grandi imposte, con un contributo chiesto alle banche, più spesa per la difesa e un …

deficit da ridurre entro la fine del decennio.



Le differenze riguardano i documenti, già ufficiali e certificati da un organismo indipendente a Londra, ancora allo stadio di annuncio a Roma, e gli strumenti, con aiuti in gran parte temporanei contro il caro energia nel Regno Unito e tagli di tasse in gran parte permanenti in Italia.



Nell’intervista la giornalista definisce quello di Healey un bilancio prudente, costruito per alleviare il costo della vita e rassicurare i mercati senza aumentare la spesa pubblica.



Tra le misure ricorda il contributo una tantum di 100 sterline per circa 20 milioni di famiglie, la proroga del taglio dell’Iva sull’elettricità, l’abolizione dal 2027 dei costi fissi sulle bollette del gas, lo stop all’aumento delle tasse sui carburanti e l’aumento del salario minimo, finanziati con il raddoppio dal 3 al 6% della sovrattassa sugli utili delle banche.



Il margine rispetto alle regole di bilancio scende a 15 miliardi di sterline, contro i 22 dell’ultimo bilancio di Rachel Reeves, mentre le previsioni di crescita per il 2027 si abbassano.



Secondo Libutti le opposizioni hanno criticato il bilancio ciascuna secondo la propria linea: i conservatori lamentano la mancanza di una strategia credibile per ridurre il debito, Reform UK continua a proporre tagli fiscali e deregolamentazione, i liberaldemocratici rimproverano al governo di non fare abbastanza per eliminare le barriere commerciali nate dalla Brexit.



Sulla difesa, per la giornalista, non c’è un impegno maggiore: l’obiettivo del 3% del prodotto interno lordo entro il 2030, per il quale Healey si era dimesso dal governo Starmer, resta senza un piano di finanziamento, rinviato alla prossima revisione della spesa.



Per la vicedirettrice di InOltre la differenza con Reeves sta soprattutto nella comunicazione, in un quadro di sostanziale continuità.



Nel collegamento da Bruxelles David Carretta parla del vertice tra Unione europea e Canada a Montréal, dove il primo ministro Mark Carney e i vertici europei lavorano a quella che Carney chiama un’alleanza per il futuro, con accordi su commercio digitale, materie prime critiche, investimenti, difesa, tecnologia e mobilità, compresa la partecipazione canadese ai programmi Erasmus e Horizon.



Secondo il corrispondente, la proposta di Ursula von der Leyen di offrire al Canada lo status di membro associato, osteggiata da Carney e da Germania, Francia e Italia, non comparirà nella dichiarazione finale.



Carretta presenta poi la riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea, che secondo gran parte degli osservatori lascerà fermi i tassi dopo i due rialzi di quest’anno, rinviando a dicembre un possibile aumento, nonostante l’inflazione al 3,8%.



Sul tavolo anche lo spread dei titoli francesi e il futuro di Christine Lagarde, da cui, spiega Carretta, si attende l’annuncio di una partenza anticipata.

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