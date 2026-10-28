Partiti arabi decisivi.
Enrico Cisnetto ne discute con Nicola Pedde, Direttore Institute for Global Studies, Ettore Sequi, Ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East e Sharon Nizza, Giornalista.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Lotteria Israele", registrato a Youtube mercoledì 28 ottobre 2026 alle 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Nicola Pedde (direttore dell'Institute for Global Studies Scholl of … Government), Ettore Sequi (ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East), Sharon Nizza (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Elezioni, Esteri.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 43 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci