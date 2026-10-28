28 OTT 2026
dibattiti

War Room - Lotteria Israele

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 43 min 35 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
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Vince Netanyahu ma è stallo per il governo.

Partiti arabi decisivi.

Enrico Cisnetto ne discute con Nicola Pedde, Direttore Institute for Global Studies, Ettore Sequi, Ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East e Sharon Nizza, Giornalista.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Lotteria Israele", registrato a Youtube mercoledì 28 ottobre 2026 alle 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Nicola Pedde (direttore dell'Institute for Global Studies Scholl of Government), Ettore Sequi (ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East), Sharon Nizza (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Elezioni, Esteri.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 43 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Enrico Cisnetto

    ideatore e conduttore di War Room

    Nicola Pedde

    direttore dell'Institute for Global Studies Scholl of Government

    Ettore Sequi

    ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East

    Sharon Nizza

    giornalista

    17:30 Durata: 43 min 35 sec
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Buonasera bentornati a war room Netanyahu prevale rovesciando i pronostici, ma il governo di Israele resta un rebus, il primo appuntamento elettorale dopo il massacro del 7 ottobre lascia il Paese in balìa di un complicato stallo politico a spoglio terminato. Netanyahu e i suoi alleati conquistano la maggioranza relativa, ma non assoluta, dei seggi alla Knesset. 53 seggi contro 48 del blocco di opposizione, guidato da esotico e ben 19 seggi ai partiti arabi, che raddoppiano la loro presenza parlamentare e rappresentano la vera sorpresa di questo voto. Ci vorrà però ancora qualche giorno per i risultati definitivi. Mancano circa 650.000 schede a busta doppia così chiamate, ovvero i voti dei militari e dei servizi diplomatici all'estero, ma anche detenuti, ricoverati e altre categorie impossibilitati a recarsi materialmente al seggio. Un vaccino cospicuo oltre l'8% degli aventi diritto e il 14% dei votanti in passato
Atto tutti abbastanza tradizionalmente favorevoli ABB e si mettono in gioco ben 15 seggi, di certo quella che in un primo momento sembrava una netta sconfitta dell'attuale primo ministro si sta rivelando un innegabile affermazione, seppure non abbastanza larga, per garantirsi autonomamente un governo. Tutto fa credere, però, che il presidente Herzog, almeno in prima battuta, affiderà ancora una volta a Netanyahu l'incarico di formare il prossimo esecutivo e trovare una maggioranza in Parlamento. Nei prossimi giorni capiremo se le carte dell'attuale coalizione verranno mescolate nel tentativo da parte del Likud e di trovare il sostegno necessario per arrivare alla maggioranza assoluta.
In questo contesto, un ruolo decisivo potrebbero giocare i partiti arabi, che rappresentano circa il 20% della popolazione israeliana, oltre 2000000 di persone e che per la prima volta sono stati sostenuti da una partecipazione elettorale significativa, fattori che ha contribuito a spingere l'affluenza al record del 77,7%. In teoria, le opposizioni insieme cioè Ese incontro più i partiti arabi avrebbero i numeri per ottenere la maggioranza alla Knesset, ma la la loro alleanza è altamente improbabile nello stesso paese. In Cot ha detto di voler rifiutare solo l'ipotesi, anche solo l'ipotesi di un sostegno esterno arabo ad un esecutivo di minoranza da lui guidato. Insomma, Israele si vivranno settimane di trattative frenetiche per formare un governo colloqui che, se fallissero, potrebbero clamorosamente portare il Paese a nuove elezioni nel giro di poco. Di fronte a questo scenario, Netanyahu ha già rilanciato promettendo un governo forte di destra
Sulla stessa lunghezza d'onda Trump non ha perso tempo per intestarsi i meriti del successo del sodale israeliano, rivendicando che il proprio endorsement è stato decisivo per regalare a Bibi una nuova, insperata vittoria, più sbiadita per questioni politiche ai numeri, che resta l'ipotesi di larghe intese suggerite sul foglio da Giuliano Ferrara per isolare gli estremismi di entrambi i fronti e provare a ricostruire l'immagine di un Paese oggi totalmente isolato sul piano internazionale. Colloquio alle agenzie, cerchiamo di capire quale prospettiva politica attende dunque Israele, lo facciamo insieme a te e grandi esperti che sono qui con me sono Nicola Pedde, direttore dell'Istituto for Global Studies, l'ambasciatore Ettore Sequi, il segretario generale dell'European Corporate Council on Africa e Middle East e Sharon Nizza, giornalista grande esperta di Medio Oriente, da sentite spesso
A radio radicale, benvenuti a tutti e tre
C'è ironizza incomincio, comincio da te per chiederti.
Mi pare che a questo punto, a urne chiuse e anzi a seggi, a urne completamente spogliate.
Rimanga l'incertezza di quei 650.000 votanti che devono ancora essere scrutinati che incidenza possono avere sul risultato finale e quindi, a questo punto, che giudizio possiamo dare di questo risultato finale? Questi e alla fine la cocolla, la Commissione elettorale Centrale poco fa ha comunicato che si tratta di circa 480.000 che da questo Romeo e un po'meno di quelle che era stato detto e
E che, considerato che un seggio dipende molto da tutta una serie di calcoli, all'incirca si attesta intorno ai 38.000 voti, vuol dire insomma che potrebbe impattare qualcosa come un 10 seggi, che non è per niente poco 10 12 seggi e quindi e poi peraltro la maggior parte di queste che doppie questo accesso alle persone che votano e non nel proprio luogo di residenza.
E quindi devono fare un secondo controllo, sono soldati e possiamo immaginare che i soldati in generale vediamo un trend delle nuove generazioni che votano più a destra e peraltro, anche non necessariamente il Likud, magari anche benché Ires motrice sulla destra o alcuni nuovi partiti che peraltro non hanno superato la soglia di sbarramento come quello dei riservisti e quindi in sostanza possiamo immaginare che possano impattare più verso il blocco di Netanyahu che al momento, appunto nella per come è distribuito fino al momento la divisione tra i blocchi,
Un po'di 53 seggi per la l'attuale coalizione ancora lontana
Araba, ma è pensabile che possa Netanyahu coprire quel buco di 8 seggi che gli manca da fare? 61, è difficile pensare che potrebbe essere, potrebbe essere, lo capiremo, la Commissione ha detto che entro venerdì mattina, ma forse anche già domani,
E avremo i risultati definitivi al momento ci sono o comunque svariati scenari, peraltro Herzog poco fa i media hanno detto che il presidente cercherà di incontri di incontrare ancora prima dell'inizio delle consultazioni che invece si avvieranno la settimana prossima verso la fine della settimana prossima.
Terzo, scusate Aizen, cotte Netanyahu, separatamente per testare la fattibilità di un governo già nazionale su cui Herzog punta tantissimo, ne ha sempre parlato in questi mesi
Nicola Pepe, che giudizio, dà del del risultato la sorpreso?
Salvo la differenza tra ieri sera e stamattina, che ha sorpreso tutti.
Eh eh e quali scenari lei ritiene che possano essere più probabile a questo punto,
Supponendo che quel qui?
Quelli vuoti ancora da scrutinare non cambiano sostanzialmente il risultato finale.
Allora il risultato, credo più importante, è stato quello a questo plebiscito nei confronti di di di Netanyahu si è dimostrato, in buona sostanza, una conferma del fatto che una buona parte degli elettori israeliani continua ad avere fiducia nel primo ministro.
Però.
La situazione di stallo tipicamente israeliana, che non permette la formazione di un governo in tempi rapidi e porta in necessariamente a dover esplorare queste coalizioni che si fanno in questo momento però più complesse rispetto al passato.
I voti a doppia busta potrebbero essere la carta vincente per Netanyahu, ma sono anche una un'incognita pesa, secondo me sulla possibilità di avere il sostegno da parte di una buona parte dei militari,
Per Netanyahu, il fatto di aver sostanzialmente cercato di addebitare, nelle ultime settimane, alle forze armate e la responsabilità di quei fallimenti su 7 ottobre, che non sono stati certamente graditi all'interno poi del vertice delle forze armate e che sono stati considerati come un tentativo di sottrarsi ha delle responsabilità che erano esclusivamente politiche.
Il vero problema, per Antonino credo sia quello di avere sicuramente una maggioranza oggi di seggi, ma una minore capacità, una una minore capacità di espandere poi il il così i numeri all'interno di possibili coalizioni.
Eisen Cota sicuramente una maggiore ripete per capire che sale sale, sale e i voti mancanti non lo portano a 61. Lei ritiene che sia molto politicamente, molto difficile che lui riesca ad aggiungere qualche parlamentare in più per arrivare al 61?
Credo che sia difficile poterlo reggere un governo di unità nazionale sarebbe forse possibile, perché sicuramente interessa anche ad Arese cotte, ma c'è una una condizione che ha esortato a posto molto chiaramente, cioè questo governo non dovrebbe prevedere la presenza di Netanyahu neanche in un'ipotesi di rotazione della della premiership e questo rende molto difficile la possibilità di arrivare ad una ad una sintesi politica.
Accettata dallo stesso Netanyahu dall'altra parte Eisen, COT avrebbe la la la capacità di poter allargare ai partiti arabi, ma ha già detto apertamente in campagna elettorale che questo tipo di alleanza è fuori dal dalle prerogative del del della della coalizione e questo riduce ulteriormente le capacità, soprattutto su una coalizione che ha bisogno di un numero importante adesso di seggi per poter formare una maggioranza di governo. Quindi il, la situazione di stallo. Credo che sia molto difficile da risolvere in questo momento e c'è la variabile secondo me emergenziale, cioè quello che onestamente, temo, è che questo ricorso alla minaccia esistenziale su cui Netanyahu
Ha sempre costruito alla Politi la la, la, la, la, la, la sua affermazione politica nel Paese, possa tradursi nel in concomitanza peraltro con le altre elezioni, quelle degli Stati Uniti, che sono imminenti in una ipotesi di ripresa del conflitto con l'Iran che potrebbe essere l'elemento determinante per forzare poi la creazione di una di una di un governo di coalizione nazionale però costruito a questo punto sull'emergenza del conflitto e quindi sulla necessità di di di di gestire la fase la fase bellica la nuova fase bellica nella quale Israele e presumibilmente gli Stati Uniti potrebbero essere impegnati nel corso delle prossime settimane.
Ambasciatore Sequi.
L'ha colpita come ha colpito me.
Il risultato dei cosiddetti partiti arabi, ben 19 seggi.
L'affluenza che c'è stata e che
E sta a supportato questo risultato, eh eh eh.
Diciamo che che tipo di giudizio dare, anche rispetto a ciò che forse un po'facilmente viene detto di Israele, in un Paese che non solo ha fatto 2000000 di cittadini palestinesi o comunque arabi, propri cittadini ma come dire lì i consente di andare a votare e li avete deve tener conto dei risultati che da da questo voto sono sono conseguiti,
Allora un paio di osservazioni, la prima e mi ha colpito molto prima di tutto il fatto che entrambi abbiate utilizzato spesso questa parola stallo e questo non ci deve sorprendere perché Codol due provocazioni, la prima che, così come in Italia, in Israele in realtà la giunta dal punto di vista politico la linea più breve tra due punti non è una linea retta, ma è un arabesco,
E questa discussione, in fondo, lo dimostra la seconda cosa che lo stallo io lo vedo più che altro come uno stallo messicano, nel senso che tra tre soggetti, nel senso che Netanyahu non ha i numeri, almeno per il momento per imporsi Eisen cotti, ah,
Diciamo, non può probabilmente sostituirlo, non hai i numeri diciamo per sostituirlo e gli arabi non hanno il riconoscimento politico per far valere questi voti in modo, direi, in un governo, quindi sostanzialmente il paradosso è che c'è una minoranza negativa sosta una maggioranza negativa che impedisce per il momento a Netanyahu di fare un governo ma questa maggioranza positiva in realtà che consentirebbe Eisen côté di fare un governo non esiste.
Quindi questo stallo messicano io lo vedo però con una pistola che i più nelle marine Netanyahu quale questa pistola evidente, mentre il tempo, proprio mentre si continua a discutere chiaramente e lui intanto continua a governare la seconda. Il secondo punto pervenire appunto alla donna, nel senso che ma rimane in carica il governo uscente rimane in carica il governo uscente ed è molto importante dire che
E anche necessario per per questo Governo, in questo periodo diciamo di discussione su quella che sarà poi la via d'uscita sul nuovo governo mantenere, diciamo, una capacità di risposta, anche militare, quindi, se noi associamo son d'accordo col professor PED la
Diciamo la possibilità che gli stessi americani, con lo stesso presidente Trump, anche per come dire, sviare l'attenzione di fronte a quello che sarà probabilmente uno scacco nelle elezioni di mid term.
Imposta
Come dire?
Considerare quantomeno un attacco contro l'Iran, beh, questo effettivamente ci dà anche la il senso di quanto complicata sia la situazione pervenire alla sua domanda io direi che qui.
Perché questa affluenza molto grande alle elezioni, questa affluenza poi dei partiti arabi perché in effetti il voto non è sostanzioso,
C'è stato un una specie di referendum per o contro Netanyahu, ma io direi su come Israele si proietta o si pre o si immagina, diciamo nei prossimi anni, allora queste due caratteristiche no che definiscono.
Lo Stato di Israele, cioè ebraico e democratico, come si conciliano quale rapporto in futuro ci deve essere tra cittadinanza, religione e istituzioni?
Poteri dello Stato e in particolare potere giudiziario, potere esecutivo,
E come si può tradurre, diciamo questo voto in una rappresenta il voto arabo in una rappresentanza all'interno del governo, quelli sostanzialmente qual è la
Diciamo così, la la, la possibilità di rappresentanza elettorale effettiva, quindi su tutto questo in realtà io credo il Paese si sia interrogato e si stia interrogando, oltre che naturalmente sul nuovo governo, perché eh eh eh, come dire una discussione, un dibattito in base ai risultati che ci saranno di carattere esistenziale anche per il futuro da parte araba,
Sì, rivendica una rappresentazione, una rappresentanza, diciamo che non sia soltanto politica, ma siamo anche governativa, vedremo se questo sarà possibile, certo, diciamo per il momento mi pare, che le premesse non siano completamente positive.
Ironizza.
C'è in tutto questo anche un tema personale di Netanyahu e la sua preoccupazione di.
E de de dei temi giudiziarie che lo riguardano, allora
è pensabile che lui possa in qualche modo chiedere un se, se non ci saranno le condizioni per formare un governo suo, possa chiedere in qualche modo di Ade far aderire Likud, ah ah, una coalizione
Diciamo con con i principali oppositori, ma in cambio avere lui, diciamo, le le garanzie, viene come dire che no, che non finirà in galera.
Sono?
Assolutamente i due temi vanno insieme da lungo tempo, cioè la vicenda giudiziaria di Netanyahu, che peraltro, mentre noi parliamo ancora oggi, c'è va avanti, il processo di Netanyahu oggi c'era in questi giorni, a parte ieri che c'era giornata festiva e tutto il tempo va avanti il processo di Netanyahu lui ha finito a giugno la sua testimonianza, durata un anno e mezzo in tempo di guerra tre volte a settimana quasi
E assolutamente poi vi ricordate che a novembre lui aveva presentato la domanda di grazia al presidente che non si è ancora mai espresso in merito e ed è sicura, e tutti sapevano che questo momento avrebbe forse potuto far confluire queste due cose e nel senso che esiste sempre c'è sempre stato una l'idea che se Netanyahu,
Sì, perché si fosse ritirato dalla vita politica, si ritirasse dalla vita politica la grazia garantito, nel senso che da tutte le parti politiche quasi nessuno.
Si opporrebbe e questo chiaramente
Dimostra un po'il fatto che eh no, quello che ha sempre sostenuto da Netanyahu, sa che ci sono anche degli elementi politici. No, c'è la volontà di far fuori Netanyahu dalla vita politica, formalmente la grazia, perché dipende dal presidente della République interno dello status dal presidente dello Stato capo dello Stato Herzog e peraltro non una cosa eccezionale, perché si tratterebbe di una grazia preventiva e non essendo egli stato condannato,
è qualcosa che è successo in passato, che esiste solo un precedente, Neca Israele, qui pro quo è fattibile, lui peraltro col tempo a scopo ha capito che la sua Bates, che non era favorevole al fatto che lui fosse, se questa diciamo una sorta di patteggiamento in fondo perché sostiene che lui verrà assolto e quindi deve andare avanti e deve lottare deve dimostrare la sua innocenza ragionevolmente risultò il processo quando finirà?
Ebbe tra almeno cinque anni, cioè se dovesse andare avanti, è perché abbiamo ancora aspettiamo ancora al primo grado, quindi poi comunque ci sarebbe l'appello, ma voglio segnalare nello specifico di, senza entrare che questa non è una tematica estremamente complesso e l'associazione Damiao,
Va va indicato che a giugno con quando proprio Netanyahu finito questa sua testimonianza di un anno e mezzo, il
I giudici per la seconda volta hanno detto e l'avevano detto tre anni prima, esattamente tre anni prima, anche e che l'accusa più grave tra le 3 Q, accuse che sono abuso di fiducia e frode e corruzione non l'accusa e la corruzione non reggeva e che e che invitavano la procura a togliere questo capo in rubrica e comunque questo è questo è determinante perché ancora non c'è una risposta. Insomma, tutto questo va ancora avanti. Questo intendo dire che però,
E ha registrato delle vittorie Netanyahu in questa lunghissima che va avanti da più di 10 anni questa tutta questa diatriba giudiziaria e e chiaramente si lega, però adesso è da capire perché alla fine della fiera e qui c'è un altro ci sono due piani, color segnalo il tema dei sondaggi questo è molto importante dovete capire che solamente il Canale 14 in Israele, che è un canale che considerato filo Netanyahu filogovernativo un canale recente okay,
Dato negli ultimi anni è diventato molto, molto popolare e molto assolutamente Pro Netanyahu, nel senso che è anche dichiarato da parte loro.
Ha sempre detto nei sondaggi che, diversamente da tutti gli altri, ha fatto delle previsioni diverse che alla fine si sono rivelate più accurate, nel senso che il fatto che il loro davano 36 già Netanyahu vedremo dove andrà adesso sono quelli che erano gli unici che hanno azzeccato praticamente ovunque si sono più avvicinati. Questo tram ha creato anche un tema di grande sfiducia adesso, perché tutti gli altri sono di politicizzazione dei media, che è uno dei temi che peraltro si interseca proprio col processo. Quindi, insomma, c'è tutta questa diatriba in questo momento. Netanyahu sta in una posizione di forza che si che fino all'altro ieri non sembrava essere e questo lo dico in merito anche al a Eisen, contro alle sue dichiarazioni sulla rotazione con Netanyahu. Non si siederà lui, le ha fatte sino a che sembrava che lui fosse il favorito, adesso non ha ancora, non è adesso che non è non solo non è più il favorito, è totalmente sfavorito
E qui e questa cosa che sta vincendo un indirizzo, mi porta a chiedere a perde.
Leggevo poco fa Fassino che incitava a un accordo tra i partiti arabi e l'opposizione perché facendo la somma si arriva ben oltre i numeri di adesso si arriverebbe a 67 seggi, 15 arriva ben oltre la maggioranza necessaria. Sharon unità, diceva B un conto è quello che si è detto in campagna elettorale e un altro conto è la realpolitik del giorno dopo. È possibile che nella realpolitik, che ci sia o il discorso di un accettare da parte di Netanyahu, il patteggiamento di cui abbiamo parlato,
Oh, le opposizioni e i partiti arabi che si sommano e superano le così le le le distinzioni di The della campagna elettorale.
Ma tutte le opzioni sono sul tavolo, di fatto le le la politica insegna in Israele come altrove, che sono ciò che si dice in campagna elettorale, poi non necessariamente è quello che poi si applica, noi siamo maestri in questo in Italia quindi non sarà, sappiamo bene,
Ad urne chiuse, quindi le possibilità sono senz'altro tutte sul tavolo, vero è che in questa occasione credo che, soprattutto in prima battuta, in questa prima fase.
Gli elementi di personalismo di di di Netanyahu danese tenderanno ad esplorare, in prima battuta, più la possibilità di una Dio, di un margine di controllo più saldo delle maggioranze e quindi esplorare se effettivamente ci siano delle condizioni per poter formare un governo che consenta da una parte o dall'altra di avere una una un riconoscimento della leadership io credo che il vero timore e soprattutto di Netanyahu sia quello di uscire indebolito nel nella nella percezione della della leadership e questo è l'elemento,
Forse, in questo momento più delicato del del processo di valutazione, per carità, dovremmo aspettare sicuramente almeno venerdì mattina il, il conteggio definitivo dei voti e quindi avere i dati certi per capire quali potrebbero essere le alternative.
E forse la soluzione più pragmatica sarebbe quella di un governo di coalizione nazionale, il problema.
Come dicevo prima, è che per arrivare ad un governo di coalizione nazionale che non sia dominato da Netanyahu, sono necessari del degli eserciti, degli sforzi di pragmatismo da parte delle forze dell'opposizione che in questo momento non mi sembra di di di vedere, e quindi credo che se questi tentativi di esplorare le maggioranze non dovessero dare il il risultato auspicato, a quel punto il Netanyahu, insomma, ci ha abituato a questo tipo di approccio alla politica e quindi all'estremizzazione e alla soprattutto all'evocazione della della minaccia esistenziale per Israele, e questo apre a tanti scenari diversi sul piano della politica estera e di sicurezza che potrebbero determinare o concorrere a determinare un una ulteriore evoluzione del del risultato elettorale. Però, sicuramente in qualsiasi scenario non andiamo in direzione di una stabilità e di una capacità di di di di gestire la politica di lungo, cioè nel una una linea di lungo periodo del del governo. Andiamo comunque, secondo me, in una direzione che manterrà sempre più accentuata questa polarizzazione e questa incapacità, alla fine poi di definire quelle prerogative essenziali, soprattutto sul piano della diplomazia e della politica estera, che oggi sono assolutamente necessarie per Israele e a proposito di questo ambasciatore,
Le diciamo il tema esistenziale di d'Israele.
Credo che sarà molto importante incrociare il risultato di queste elezioni di ieri con quello del del 3 novembre in America, e mi Terme
Proviamo a fare due ipotesi, l'ipotesi che Trump se la cavi
Molto bene, mantenendo il controllo di Camera e Senato, così così, mantenendo perdendo la Camera, ma mantenendo il Senato e l'altra ipotesi, invece che perde brutalmente e quindi gli venga a mancare sia Camera che Senato l'altro giorno abbiamo fatto una war room su questo in cui è emerso la preoccupazione di reazioni inconsulte chiamiamole così di Trump nel caso di questa seconda ipotesi, cioè che che per entrambe le le Camere,
Come le 2 ipotesi, due possibili risultati americani in si incrociano con con Israele
Ah, diciamo innanzitutto una cosa, quale che sia il governo che uscirà appunto da queste consultazioni, da queste elezioni in un cambio di strategia non è comunque automatico sotto diversi aspetti.
Da un punto di vista strategico, evidentemente per l'1 o per l'altro governo il diciamo, la minaccia esistenziale sarebbe e rimarrebbe comunque l'Iran, c'è una dottrina operativa e cioè che potrebbe eventualmente essere adattata prevenzione qui, prevenzione che la prevenzione offensiva,
E cioè un attacco a in un nuovo attacco all'Iran e oppure forte deterrenza, e fermo restando che comunque il nucleare è inaccettabile
E poi c'è un obiettivo politico più generale in cui io non vedo grandi differenze, e cioè quelli che possono essere gli assetti regionali
Quindi.
Questo da parte israeliana sotto il profilo americano e l'intersezione mi pare ovvia, e ne facevo ne accennavo anche prima.
In caso di sconfitta direi
Sia alla Camera che in Senato, quindi, una grossa sconfitta di Trump, è evidente che dopo le elezioni di midterm e lui non non avrebbe più una particolare, come dire, reticenza a cercare di regolare i conti con l'Iran, considerando anche che una campagna di potrebbe offrire appunto la possibilità di allontanare l'attenzione su uno scacco
Interno che sarebbe comunque molto penoso
Qualora invece venisse, come dire.
Potesse gestire questa questa sconfitta, beh, a quel punto probabilmente.
Non cambierebbe però il risultato, perché a quel punto Netanyahu certamente lo presterebbe per un'azione che magari non sarebbe clamorosa, ma sarebbe un'azione chirurgica di e che potrebbe consentire a Trump di poter dire che, in fondo, un ulteriore colpo al nucleare iraniano è stato dato
E a Netanyahu di riportare l'attenzione su quello che l'aspetto diciamo per lui esistenziale e cioè
E cioè quello della sicurezza, quello della azione contro l'Iran, che gli permetterebbe probabilmente anche di avere una maggiore come dire solidità in una eventuale proiezione di nuove elezioni nel caso in cui non si venisse a capo, appunto con un governo di questa sì di questa di questa situazione
Signor organizza che che chili, ma c'è in Israele alla luce dei risultati e in particolare che effetto ha fatto?
Questo risultato così clamoroso de dei partiti arabi.
Ha accentuato, diciamo, la spaccatura, che le elezioni fotografano.
Pro e contro Netanyahu, qual qual è il sentiment del giorno dopo.
Il clima è assolutamente e lo posso dire ieri già testato, come ho sempre detestato in questo tempo, ma è proprio ieri ha ridotto i risultati anche adesso lo sento dai commentatori che bisogna spingere per un'unità nazionale, sì, sì, lo vedo, perché è evidente che la prospettiva di tornare alle urne e nessuno se si vuole evitare esiste una piccola minoranza che dice piuttosto torniamo alle urne che fare un'alleanza con Netanyahu ma,
A grandi linee io parlo del popolo UCAI, anche lo vedono a livello di Commissione la società, la società e anche commentatori in televisione e anche quelli di proprio più accaniti anti Netanyahu, quindi vedo che c'è questo clima, la sorpresa dei partiti arabi per me non è assunto dalla sorpresa perché era proprio se n'è parlato lungamente del fatto che la società araba,
Avrei voluto partecipare in maniera molto attiva e qui dobbiamo ci tengo a fare una differenza tra questi partiti, perché stiamo parlando di svariati partiti, però soltanto in due di due, perché spiega ci bene l'arcipelago Pesaro, perché è importante capire cosa è successo lì
Stiamo parlando di, sono al momento di 19 seggi,
Di cui 11 vanno alla lista Araba Unita, che sono 12, anziché sono 3. È una lista che i tre di tre piccoli partiti storici, nel senso che da molto tempo sono nella Knesset che amico, Ris a differenza di Ram che invece il partito di derivazione islamica, cioè che viene proprio dal Movimento islamico del sud d'Israele e quindi al religioso conservatore c'è chi dice che in qualche modo rientra nella galassia della Fratellanza musulmana, proprio questo partito, ora ampia, invece, ha solo 7 seggi. È quello che già aveva era entrato nell'alleanza del 2021, se vi ricordate di Bennet e Lapid, quel governo di che c'è stata, quella piccola parentesi in cui non c'è stato un governo Netanyahu dal 2009 oggi, quindi, già era sempre stato momento storico. Questa cosa era accaduta proprio perché lo stesso Netanyahu era in trattative con Mansour Abbas per farlo entrare nella coalizione
Parlo del periodo dello stallo che c'è stato prima della guerra di cinque tornate elettorali in tre anni, Netanyahu stavo per fare quell'alleanza, si no, ma il veto di umidità motrici, il suo alleato di estrema destra. Quindi, in un certo senso la qua l'opposizione si trovò sdoganata la possibilità di fare un'alleanza con un partito addirittura islamico e questo è quello che accade. Questo ha dato un via A appunto la volontà di questo partito di dire o noi vogliamo far parte delle istituzioni israeliani, cosa che non caratterizza l'altro, partito che invece ha molti più voti okay che l'alleanza dei tre però, sulla scia di rampe hanno notato che questa è una domanda che la popolazione araba vuole la popolazione
E la popolazione araba israeliana palestinese arabo-israeliana vogliamo definirla, vuole essere parte delle istituzioni, perché vuole che le proprie rivendicazioni basiche di sicurezza di urbanistica.
Ma soprattutto di sicurezza personale e il tema numero uno di tutti i sondaggi de gli elettori arabi israeliani, proprio la questione della criminalità araba, che purtroppo è di stampo mafioso che dilagante in Israele, che è una questione anche molto complessa di per sé, ecco, quindi questo ha portato anche quest'altro partito a dire noi vogliamo evitare, ma loro non si sono, si spingono all'idea di entrare nel governo un po'diverso e quindi un sostegno esterno, oppure adesso vi posso dire che una delle degli scenari che potrebbe accadere a breve e a breve giro, che appunto non va in porto questa idea di una soluzione di
Compromesso contro l'AIDS contenete Deniau è quella di una mostra che vuole fare l'opposizione e ha i numeri per farlo di.
E ancora prima del giuramento di un nuovo governo di cambiare il lo fa il Presidente del Parlamento, cioè del Likud
E questa è una mossa che chiaramente porterebbe au delle difficoltà quando il presidente del Parlamento non è del partito principale, sappiamo benissimo lo stallo che creano nell'iter anche legislativo ed una mostra che loro vorrebbero fare, perché se riescono a farla vorrebbero anche riuscire, sempre col sostegno esterno dei partiti arabi a legiferare delle leggi che impedirebbero a Netanyahu di essere,
Per esempio, la legge per cui un premier non può essere no non può avere un processo in corso, ok, è una delle prospettive, è una delle delle, diciamo almeno quattro scenari che adesso abbiamo davanti a noi e a stretto giro
Reazioni lei ritiene che ci saranno da parte degli altri attori del del dell'area, penso, per esempio, che che giudizio daranno in questo momento di queste elezioni i capi di Hamas, che giudizio daranno i nuovi vertici?
Dell'Iran che, come sappiamo, sono più meno religiose, più militari e più duri, quindi rispetto a quelli precedenti, uno dei risultati dell'intervento di Trump e che giudizio danno i daranno e gli altri Paesi del Golfo.
A cominciare dall'Arabia Saudita, eccetera e secondo lei che che valutazioni ci possiamo aspettare che che abbiano questi questi attori?
Ma credo che la gran parte degli attori regionali non si aspetti alcun cambiamento sul piano della politica estera e di sicurezza.
Netanyahu e Eisen Cota hanno un punto di convergenza in questo e se cambiamenti eventualmente si potranno vedere sul piano della politica interna, ma la politica estera e di sicurezza.
Dei dei due schieramenti, per ma perlomeno quella espressa in sede di campagna elettorale ad tam, talmente tanti punti da coincidenza da sembrare quasi uguale.
E questo credo che sia un tratto largamente percepito nella regione, l'Iran è assolutamente convinto del fatto che un conflitto ci sarà e che sia anche imminente.
L'Iran si sta preparando alla alla gestione di una nuova fase di conflitto e c'è una forte preoccupazione anche nel dibattito parlamentare, perché se da una parte,
È rimasta sostanzialmente intatta la capacità simmetrica dell'Iran di colpire la Regione e quindi di generare quell'escalation, soprattutto economica, che i vertici della Repubblica islamica sperano ritengono possa essere la vera discriminante per ottenere poi un risultato dall'altra parte c'è una situazione dell'economia del Paese.
In conseguenza anche del blocco navale americano.
Che ha ulteriormente aggravato la situazione A nel nella Repubblica islamica e quindi,
Per la prima volta, credo, dall'inizio della guerra, il, i vertici iraniani stanno iniziando ad avere il timore che questa crisi possa essere di lungo periodo e diventare poi incontrollabile, e quindi diventare sostanzialmente esistenziale anche dal punto di vista iraniano, e quindi di conseguenza necessiti poi l'adozione di tutte quelle misure estreme per cercare di di sbloccarla sul piano della della conseguenza degli effetti sul piano internazionale.
Credo che più o meno le stesse considerazioni stiano facendo i vertici di Hamas, non credo che ci siano grandi aspettative di cambiamento anche nell'ipotesi di un governo Eisen Coop nel nella gestione e soprattutto della della questione di Gaza, ma anche per tutto ciò che riguarda la Cisgiordania quindi non credo che la lettura delle delle elezioni così come dalla gran parte dei Paesi arabi,
Non vada in direzione di una scelta o di una preferenza rispetto a chi debba governare il il risultato in termini di effetti sulla regione, credo che, almeno dal punto di vista della percezione, sia quello di una sostanziale continuità della politica israeliana
E probabilmente è una lettura corretta, questa cosa viene data peraltro, la gran parte dei Paesi della regione è impegnata nel gestire gli effetti di questi mesi di crisi generati dall'intervento di Israele e degli Stati Uniti sul suo contro l'Iran, che hanno generato tutta una serie di conseguenze sul piano della sicurezza.
Dallo Yemen.
Ah l'Iraq al Libano, e quindi c'è una gestione anche emergenziale in questo momento, che fa sicuramente diminuire l'interesse per quanto concerne la politica interna israeliana e invece lo concentra su quelle che sono su quelli che sono elementi di di di contingenza nella regione che devono trovare una soluzione urgente soprattutto per i sauditi che sono impegnati con una crisi ormai gravissima nel confronto con gli acuti del lo Yemen settentrionale
Certo, ambasciatore Sequi, se il tema, come dice, perde continuità il mondo, invece il mondo intero guarderebbe con grande speranza a della discontinuità su almeno due punti. Il trattamento de de dei palestinesi a Gaza di quei poveracci che sono rimasti a Gaza e il comportamento in Cisgiordania e, a questo punto di vista, lei crede che abbia ragione, perde la continuità, riguarderà anche queste questi due punti così dolenti e e quindi l'immagine di Israele è destinata nel mondo a essere quella che è stata in questi ultimi tempi. Ho oppure c'è un lumicino di speranza che ci possa essere qualche maggiore ragionevolezza. Allora innanzitutto bisogna vedere, naturalmente qual è la situazione che uscirà da queste, diciamo che questa crisi, noi abbiamo una varietà di opzioni che insomma, pare si sovrappongono. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, da un punto di vista sostanziale, non credo ci saranno molte differenze. Hanno detto anche prima
Ci può essere una differenza, diciamo così, di come dire nel mettere nel realizzare le politiche, ipotizziamo un nuovo governo che faccia riferimento a all'opposizione che sia minoritario, che sia di maggioranza o che sia di coalizione, è ovvio che le soluzioni saranno diverse a seconda dei casi ma per esempio per quanto riguarda la Cisgiordania e io ritengo che,
Nel migliore dei mondi possibili, forse si potrebbe avere una tentativo di limitare almeno in parte l'azione dei coloni in Cisgiordania.
Anche perché va tenuta presente, va tenuto presente un aspetto che è fondamentale, cioè quello della percezione internazionale di Israele nel momento in cui Netanyahu.
Riuscisse in qualche modo a formare un governo comunque influire sul nuovo governo, direi che l'idea o la concept il, la preoccupazione per la percezione internazionale sarebbe molto minore, probabilmente lo sarebbe un po'di più qualora fossero opposizione, però, in sostanza,
Innanzitutto dobbiamo toglierci, credo, dalla dalla mente la possibilità che si pensi pensi, ad esempio, a uno Stato palestinese, perché noi sappiamo che anche nel caso in cui arrivi l'opposizione al al governo, questo non sarà comunque possibile.
Quindi.
Invece che il pugno di ferro in quanto di ferro mi aspetterei in questo caso pugno di ferro in guanto, non dico di velluto, ma insomma non di ferro.
Bere, mi pare che sia del tutto evidente che occorrerà aspettare sia completamento dello spoglio per capire questi seggi, dove andranno a chi andranno e quindi quali u un equilibrio definitivo.
Presenterà il risultato delle urne e sia le le i primi, muove i primi movimenti sul piano politico, per cioè cercare di intuire quale sarà quel possibile punto di caduta di una situazione che comunque è molto, molto complessa e che io ringrazio Nicola perde Ettore Sequi, Sharon Nizza di avrebbe aiutato a descrivere ci vediamo domani sempre qui alle 17:30 nella war room per un altro tema grazie arrivederci.
L'altro, grazie sì,

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