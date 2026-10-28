Vince Netanyahu ma è stallo per il governo.



Partiti arabi decisivi.



Enrico Cisnetto ne discute con Nicola Pedde, Direttore Institute for Global Studies, Ettore Sequi, Ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East e Sharon Nizza, Giornalista.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Lotteria Israele", registrato a Youtube mercoledì 28 ottobre 2026 alle 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Nicola Pedde (direttore dell'Institute for Global Studies Scholl of …

Government), Ettore Sequi (ambasciatore, Segretario Generale European Corporate Council on Africa and the Middle East), Sharon Nizza (giornalista).



Tra gli argomenti discussi: Elezioni, Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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