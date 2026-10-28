28 OTT 2026
dibattiti

War Room Business

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 30 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
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Agente AI, licenza di sbagliare? Rappresentano il vero salto di qualità nell’intelligenza artificiale, ma possono sfuggire al controllo.

Come utilizzare gli agenti AI in modo sicuro? In War Room Business, Marco Dipaola ne discute con Andrea Carbone, Direttore Generale di Exelab, azienda che ha sviluppato una piattaforma proprio per creare e governare team di agenti AI.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Marco Dipaola (giornalista), Andrea Carbone (direttore generale di Exelab).

Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 30 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è war room business.
Bentornati a War on business alla rubrica di approfondimento economico di war room, agente AI licenza di sbagliare. Oggi parliamo di quello che è il vero e proprio salto di qualità dell'intelligenza artificiale, ovvero punto Biagetti, sistemi capaci non solo di rispondere a delle domande, ma di eseguire compiti complessi, prendere decisioni, interagire all'interno dei processi aziendali. Una svolta che sta accendendo il dibattito globale, in bilico tra entusiasmo per l'efficienza di queste nuove tecnologie e la paura per il controllo perché crescono le notizie di incidenti dovuti agli errori degli agenti autonomi che hanno creato tensioni anche persino tra i vertici delle big tech americane. In questo scenario, la risposta delle imprese non può essere l'improvvisazione, perché la maggior parte dei progetti avviati in azienda fallisce proprio perché
Da si parte dalla piattaforma tecnologica anziché dalla qualità e dall'architettura dei dati stessi. E allora la grande domanda per il mondo nel mondo business e la seguente. Come si possono utilizzare gli agenti e i Rai in modo sicuro, affidabile e conforme alle regole nel nostro caso europee? Ne parliamo in questa puntata partendo dall'esperienza diretta di ex label primo system integrator in Italia, che ha sviluppato proprio una piattaforma per costruire e governare team di agenti e I do quindi il benvenuto nella Carbone, direttore generale di ex Lab, buonasera benvenuto a Boron, Aurum business
Buonasera, lieto di essere qui
Allora Carbone cosa significa oggi per un'azienda passare da ai classici chatbot a modelli generativi agli agenti Fbi?
Diciamo che il passaggio, la differenza sostanzialmente che un chatbot è un è un sistema conversazionale, quindi sostanzialmente può esserci anche dietro a un agente ha e anche quindi della.
Dell'intelligenza aggiuntiva, diciamo così, rispetto a un semplice automatismo, quindi dietro De tranciato What, però di fatto a un agente puoi assegnare delle responsabilità dei compiti, no, esattamente come faresti con una persona, quindi un agente si può occupare di di compiti che nel corso del tempo sono diventati sempre più complessi e che non necessariamente devono essere allegati a una azione fatta da un utente, quindi banalmente entro in una chat scrivo qualcosa, come facciamo tutti i giorni con Claude certo ci già certo Cpt, no, quello è un chatbot, il lei ai però può agire anche sulla base di cose che succedono di.
Quindi di eventi o di programmi. No, quindi, sulla base di responsabilità che effettivamente gli vengono assegnate. Quindi un lavoro di back office che che non necessariamente trincerato istantaneamente da una persona maggiori responsabilità, quindi anche maggiori rischi
Beh, decisamente siamo.
Bis davanti a un'evoluzione molto rapida,
La stessa OpenAI, no molto spesso cita questi comportamenti diciamo in qualche modo anomali di questi LLM che fanno delle cose che in teoria non avrebbero dovuto fare, quindi aggirano dei controlli di sicurezza, per esempio no, ora, al di là di questo loro sono chiaramente stanno sperimentando su questo fronte proprio per evitare che queste cose succedano ai loro modelli, però
Portare fuori questi controlli del modello stesso è fondamentale, no, quindi costruire delle.
Si chiamano guardrail in gergo tecnico, quindi, delle barriere che facciano sì che il modello effettivamente non possa andare oltre determinati compiti.
E poi Microsoft ci riesce che otto dipendenti su 10 si portano le hai da da caccia, perché magari sono anche aziendali, non sono adeguati, loro vogliono fare bella figura e quindi in qualche modo cercano di gestire questa cosa al meglio delle loro possibilità di potersi. Lei ha da casa, vuol dire utilizzare probabilmente strumenti gratuiti. Gli strumenti gratuiti, come sappiamo, vengono utilizzati per drenare i modelli. Pensate se questa cosa la fa un dipendente di un'azienda quotata che sta utilizzando all'interno di una AI e i documenti riservati, no, quindi sicuramente i rischi per le aziende sono grandissimi, è però non possiamo pensare.
L'azienda non sceglierebbe mai di fare questa cosa proprio per paura, magari non fanno però poi il risultato. È esattamente questo,
Limitiamoci per adesso, ah ah, ah, ah, i rischi poi cerchiamo di approfondire le soluzioni e nello specifico le vostre e né lei ha fatto riferimento a ha anche a dipendenti no, che immagino con livelli di crittografia basic o comunque non adeguati utilizzano delle piatta utilizzano gli strumenti di intelligenza artificiale esterni ci sono stati casi anche,
Di banche, non solo 300 in Italia, eccetera, quindi il rischio è proprio la perdita di valore per per per un'azienda per una per una, per una company, insomma,
Ebbene, sicuramente lo viviamo, artigiani, consideriamo anche set, ha fatto un po'di scalpore il lancio dei Mythos studiata da parte di di Anthropic, no, questo è l'eterna che era talmente potente che non hanno potuto lanciarlo alla fine l'hanno dovuto molto ridimensionare per per poter lanciare è stato rinominato in Febo perché effettivamente riusciva a bucare diciamo così, quindi, a trovare le vulnerabilità vuole andare a dire in gergo positivi, ma di fatto a tutti gli effetti.
Ma non hacker a bucare qualsiasi software. 15, la risposta è le aziende devono stare molto attente. No a queste situazioni e, come spesso accade, diciamo, il software è vulnerabile, ma lo è ancora di più la persona. No, quindi avere processi, procedure e strumenti che consentano di governare questi aspetti diventa,
Indispensabile, non non fondamentale, ma è indispensabile se non il pubblico, quindi la parola chiave è la parola chiave. È governance dei processi. Sì, sì, sì, decisamente governare quindi i processi e tecnologie devono andare di pari passo. Governare tutto questo è,
Il modo con cui le aziende possono devono devono tutelarsi, diciamo verso il futuro, la fine sono le aziende che gestiscono i nostri soldi che ci fanno, volarono i software, sono fanno queste cose, no, quindi non possiamo. Non possiamo essere sicuri se le aziende non sono sicuro. Ecco
Ho letto la vostra dichiarazione o parlando ovviamente Ds Lab, cioè che voi sostenete che la maggior parte dei progetti di intelligenza artificiale in azienda fallisce perché si parte dalla piattaforma tecnologica anziché dalla qualità del dato. Quindi è o è un errore di metodo
O no?
Diciamo che in questo momento siamo tutti i dati ci dicono che la maggior parte dei progetti ai fallisce se non vai in produzione e quindi tutti quanti ci stanno provando, pochissimi sono quelli che effettivamente riescono a trarre valore da da questa situazione è una delle cause, è sicuramente quella
Ne individuerà i due principali, una è quella del partire dalla piattaforma tecnologica. Quindi, cosa succede succede che l'AI è qualcosa di complesso, no e tecnologia e quindi si andrà spaventa un po'piena, quindi, come è normale che sia, quando si tratta di software, il compito viene assegnato alla tecnologia all'interno dell'azienda. Ora è giusto che sia così. Il punto è che molto spesso non si sa neanche esattamente cosa si vuole da queste Iai si pensa che prendere l'AI e metterla sopra l'azienda in qualche modo no, quindi soffre i processi esistenti sia,
La la soluzione. Ah, ah, 1.000 problemi, no la panacea di tutti male, la panacea rese schema esatto. In verità non è così, nel senso che lei ai va pensata come qualcosa che richiede un cambiamento, quindi non è un tema proprio di change management, no, quindi bisogna partire da da quello che effettivamente è l'organizzazione a pensare di gestire.
Un cambio di processi, un cambio di metodologie, un cambio di anche di organizzazione a tutti gli effetti progressivo. Ovviamente non mi sta immaginando che una mattina si sveglia e dice che entro diciamo l'AI in aziende sconvolge completamente l'azienda, però si parte magari da un piccolo progetto, da un piccolo bisogno, da una da un piccolo obiettivo e piano piano. Sì, si dimostra anche perché poi adesso in questo momento siamo anche in una fase di sfiducia. No, quindi i manager dovranno comunque dimostrare al management dell'azienda che effettivamente
Si riesce ad impattare sul business e quindi questo cambiamento nella gestione di questo cambiamento parte dal piccolo passo un po'. L'approccio che dobbiamo portare nelle aziende è piccolo vuol dire non fare investimenti milionari, ma piccolo magari può voler dire fare un piccolo investimento, risolvere un problema cambiando qualcosa, non necessariamente mettendo lei ha e sopra qualcosa
è quello e poi dalla fiducia necessaria per estendere il progetto e quindi fare progetti anche più importanti, anche perché riflettevo mancata mancanza di fiducia. Sì, si può tradurre anche in A in una scarsa disponibilità a interagire con gli oggetti. Hai perché c'è un tema enorme di A come dire interazione tra uomo quindi, nello specifico tra i dipendenti dell'azienda e intelligenza artificiale, anche Question, una un tema, un pericolo e si ritorna al change management di cui parlavamo prima, sia effettivamente è un tema di cui si dibatte no, adesso sentivo ho sentito in diverse occasioni, anche da clienti o
Amici, insomma, i colleghi, che
In altre aziende che comunque comunque in ambito HR si comincia ad affrontare questo tema come quasi come se gli agenti fossero dei dipendenti, ora chiaramente non è così, però non è neanche così lontano da così.
E quindi immaginiamo adesso noi lavoriamo molto in ambito CRM come come ex Lab, e quindi siamo molto spesso in contatto con Tim, quelli che gestiscono il goto Market, no, quindi marketing, team commerciale, ad esempio e le commerciali, noi tutti tutte le volte sentiamo lamentarsi, diciamo così, del fatto che il tempo che riescono dedica a dedicare effettivamente la parte commerciale, quindi alle 20 alla relazione con il cliente è estremamente limitato
Si dice che mediamente, a livello globale, sia il il 30%, cioè il 70% del tempo fanno altro ecco quell'altro, che cosa i contratti, il?
Il brief, l'analizzare il portafoglio per vedere dove dove andare a colpire il il report del meeting con con un cliente, quindi alcun tanto lavoro di back office che, in realtà, sulla sulle quali l'età di agenti sono molto bravi, no, perché sul lavoro ripetitivo danno il meglio di sé no, e quindi perché non pensare a questi agenti inseriti in questo processo come effettivamente una risorsa che può potenziare o liberare il tempo del, per esempio, del commerciale?
Anch'io che abbiamo fatto, quindi, magari invece di dedicare solo il 30% del tempo all'avente, magari dedicano il 60% del tempo all'avente, che vuol dire che magari vendono il doppio adesso, chiaramente una forzatura, però il sicuramente ci sono delle opportunità là fuori è un'azienda che ha potenziali di crescita. Può decidere di scalare questo potenziale.
Provando a introdurre degli agenti laddove effettivamente questo potenziale si può esprimere
E poi ci sono le classiche attività ad alto valore aggiunto, un'altra, noi ci sentiamo ripetere tanto questa attività ad alto valore aggiunto che già individuarle, siamo a metà strada, cioè da che ho managers venga da voi a dire io voglio fare questo vuole avere più tempo per far questo la restante parte, come vi posso portare l'intelligenza artificiale, ecco, già vuol dire avere un quadro un po'più, come dire liquidò su cui intervenire, giusto, sì, decisamente
Allora è molto importante, ne parlavamo prima, non nel senso che si parte dalla tecnologia, troppo spesso invece è molto importante partire proprio da un obiettivo
E quindi è è molto difficile da questo lo lo dico perché anche per noi all'inizio arrestato no, quindi è molto difficile dire che l'intelligenza artificiale mi può aiutare a fare questo e quindi dei clienti spesso non lo sanno. Quindi hanno in mente delle cose perché magari hanno visto qualcosa in giro e allora provano ad ispirarsi a quel qualcosa però idee tutti tutti quanti invece hanno molto chiaro i problemi che devono affrontare o le opportunità che vorrebbero cogliere che non riescono a cogliere. Ecco
Ci sono player sul mercato, ma siamo uno di questi, ce ne sono tanti altri no e che possono aiutare le aziende a fare chiarezza. Esattamente la dichiarazione di cui stavamo parlando, sul come effettivamente l'AI può aiutare a trasformare quel quel quel Payne, quella quel bisogno, quella possibilità in qualcosa di effettivamente concreto. Quindi lei ai
Può impattare idealmente sul business delle aziende e aiutarle a scalare, ma anche a realizzare delle cose che sa sempre la cosa nel cassetto. No, non ne posso realizzare, perché non ne ho le risorse. Ecco improvvisamente lei I dalla possibilità di sbloccare quelle risorse e di lanciare un nuovo prodotto. Sviluppare un nuovo servizio aumentando il livello di qualità dell'assistenza verso i clienti, migliorare la gestione della richiesta di rimborsi, cioè
Tutti i giorni. Sappiamo quanti disservizi viviamo quando parliamo con una una compagnia di assicurazioni, ha una
Una compagnia telefonica o quant'altro. Ogni volta abbiamo un problema per la gestione. Per loro è molto onerosa. No, perché alla fine compagnia telefonica quanto gli diamo 20 euro al mese e quindi gestire una persona che ti aiuta quando c'è un problema estremamente costoso, quindi il servizio Woodcock cosa significa il servizio è estremamente basso, però non non togliere la relazione umana, perché quella comunque aiuta a stemperare anche quando c'è un problema, però, aiutare quella persona a risolvere più rapidamente il problema dà molta più soddisfazione al cliente. In qualche caso quella persona può essere anche aiutata, magari da una raccolta informazioni.
I più adeguato comunque al reperimento di informazioni dagli italiani diagnostica su un sistema immediata, insomma, l'AI può fare 1.000 cose diverse, quindi è semplicemente una volta capito il problema, si possono trovare delle soluzioni e come si inserisce in questo contesto la vostra piattaforma alla vostra proposta che avete lanciato di team di agenti ai ai,
Eh beh, noi abbiamo lanciato questa piattaforma, si chiama Toljan una piattaforma che aveva lanciato a maggio e quindi è un progetto ancora molto giovane, no.
Però
Diciamo è, potremmo dire è l'ennesimo costruttore di argenteria e no ce ne sono tanti sul mercato, però quello che abbiamo cercato di fare noi abbiamo un'esperienza specifica con le grandi aziende, quando i problemi delle grandi aziende, anche in ambiti regolamentati, quindi assicurazioni, banche nel mondo sanitario e i problemi delle grandi aziende, specialmente europea, mi verrebbe da dire sono gli stessi problemi che hanno al di fuori, noi abbiamo in più magari temi regolatori, ma non eh no, non è, non è che sono anche spesso
Sono anche spesso di buonsenso. In qualche modo questi temi proroga il il punto qual è il punto è che le aziende, le grandi aziende, hanno bisogno di strumenti adatti alle loro esigenze, e quindi la maggior parte degli strumenti di mercato
Possono strumenti di basso livello. Si dice così in gergo, ovvero strumenti adatti al agli sviluppatori che quindi gli permettono di costruire delle delle cose, ma che poi si porta dietro il problema tecnologico nonna di cui parlavamo prima oppure sono strumenti adatti a magari neanche non sono una persona che lavora tutti i giorni nella tecnologia, lui non sono uno sviluppatore, però voglio raggiungere un determinato obiettivo di business e quindi ho sistemi Goal drag and drop, no, sistemi si richiamano, Caught, no, quindi senza l'utilizzo di codice, per raggiungere un determinato obiettivo, però, nessuno di questi sistemi che siano presenti sul mercato, effettivamente gestisce la complessità che una grande azienda richiede. Ne abbiamo parlato prima di sicurezza di compliance, quindi temi che effettivamente sono indispensabili per una grande azienda e che rappresentano una preoccupazione molto grande e che quindi effettivamente un prodotto, come Polynt può aiutare le aziende a gestire. Quindi si preoccupano un pochino meno, diciamo, di questi aspetti, perché questo è già gestire all'interno della piattaforma.
Possono, diciamo concentrarsi molto di più. Abbiamo parlato di obiettivi di business, no, molto di più sulla parte del raggiungere i loro obiettivi di business. Il tema centrale che abbiamo toccato di striscio, quello della tracciabilità nel mondo, caso nel nostro caso, la piattaforma totalmente open source vero
E open core, quindi il core della piattaforma è disponibile open source, per chiunque la voglia di utilizzare, la può prendere, la può utilizzare, beneficia ovviamente, essendo un prodotto open source degli aggiornamenti, no che noi facciamo poi intorno ai prodotti open source in generale, no, alle volte si crea una community di utenti che contribuiscono alla crescita di quella piattaforma, sia magari dando suggerimenti sia sviluppando alle volte dei pezzi dei codici e quindi sicuramente è un progetto Open Source importante e tutta la parte Corp, la piattaforma open source, poi ci sono e per le aziende appunto le più grandi no, quelli che hanno necessità
Di di avere una protezione aggiuntiva. Ecco, diciamo così e ci sono almeno offriamo dei una versione management, quindi gestita sostanzialmente da da ex Lab, che offre tutti gli stessi vantaggi, ovviamente della versione open source, ma in più a delle funzionalità aggiuntive già integrati, diciamo all'interno della piattaforma, che aumentano il livello di
E di sicurezza in qualche modo della performance stessa, cioè se il cliente necessita di una grave di sicurezza, vuoi perché ha un'opera in una norma ambito regolamentato, vuoi perché votato vuoi per altre ragioni. Ovviamente voi offrite, come dire, è una una, un pacchetto ad hoc, ecco su su
Si è corretto, diciamo, che chiunque può prendere l'open source e svilupparsi in autonomia, tutte le cose che vuole sopra, quel quell'open source o anche modificare l'open source stesso oppure rapidità.
Convenienza. Spesso le grandi aziende si rivolgono a sistemi integrati per fare determinati lavori. Possono farlo a prendere l'open source. Per farlo occorre pensare semmai che comunque facciamo questo lavoro o semplicemente comprare la soluzione management, che offre dei servizi in più a partire da un po'un punto più avanzato tutto qua e senta. Una piattaforma pensata per il mercato europeo. Prima faceva riferimento a come dire, gli aspetti normativi che ne Inoue nell'Unione europea non sono secondaria. Bernadette forma sicuramente pensata prevalentemente per il mercato europeo, perché noi comunque lavoriamo prevalentemente in Europa, anche se spesso lo vogliamo con multinazionali che hanno anche filiali e oltreoceano, diciamo in qualsiasi parte del mondo
Però
Mi viene da dire, anche la regolamentazione europea è particolarmente stringente e quindi si potrebbe dire anche,
Un pop, si può pensare che possa rappresentare un problema per le aziende, di fatto viene percepita spesso in questo mondo, ma
Io non credo che sia esattamente così, perché se uno va a leggere le normative o comunque i regolamenti o alla fine sono cose di buonsenso abbiamo parlato prima di sicurezza, no, quella era son fatti oggettivi, non è giusto per fare degli esempi stop stiamo citando l'AI Act no, stiamo parlando,
Aragon e acts, perciò regolarmente specifica regolamentazione specifica anche di settore, quindi, e mi aspetto che questa complessità aumenti significativamente nei prossimi anni, no che in Europa siamo bravi a come dire ah ah ah, ah ah creare enorme rispetto a a su su quello che gli altri inventano, ecco la la la frase era più o meno costituirà a regolamentare quello che gli altri inventa neanche producono, sì, sì, sì, sicuramente
Un po'di tempo fa.
Abbiamo parlato anche di questi temi in un in un articolo, è sostanzialmente.
Provando ad aggirare un po'la la il punto di vista, questa può rappresentare anche un'opportunità, perché perché perché ci difende come Europa, da da da chi, effettivamente questi regolamenti non ce li ha e per entrare in Europa deve comunque adottarli un po'perché, come diceva, come dicevamo appunto i temi di sicurezza esistono sia esistono questi regolamenti, effettivamente non non completamente, ma sono di buon in larga misura di buon senso e quindi noi li stiamo adottando prima. Ci stiamo preparando prima degli altri a gestire questo tipo di complessità. Gli altri, comunque, dovranno farlo, arriveranno dopo, perché qui saranno sennò sarebbero vulnerabile. No a tanti problemi, quindi comunque dovranno farlo, arriveranno dopo e quindi noi, in questo momento, effettivamente, preparandoci prima degli altri, forse abbiamo un piccolo vantaggio competitivo, volendo guardare la cosa da un punto di vista positivo. Detto questo e c'è un problema e questo non è un problema che viviamo molto spesso che in Italia il business non si interessa tanto di questi problemi li delega completamente. La parte Legal alla parte compliance e quindi il business non dica, non capisce questi regolamenti e purtroppo nella maggior parte dei casi ci siamo trovati a lavorare con dei dipartimenti legali che che facevano tutto no, quindi facevano qualsiasi tipo di attività. Quindi non avevano con una competenza specifica su questi temi il risultato. Qual è un'applicazione delle norme un po'Blind, no, un po'pedissequa, ecco, diciamo così e ora le norme, insomma che dicevamo sono di buonsenso e sono fatte per evitare che le persone facciano degli errori, che le aziende facciano degli errori che dall'e possono danneggiare le persone. No, e quindi, nel momento in cui,
Invece un'azienda capisce quelle norme
Che sono del delle delle buone pratiche, ecco, diciamo così, capisce del quelle norme e riesce ad applicarli nella maniera più corretta, la al proprio caso d'uso, probabilmente riuscirà a trovare un modo perché quelle norme, appunto, non rappresentino effettivamente un problema, ma un vantaggio come GDPR ne abbiamo viste di tutti i colori.
E le aziende hanno sofferto tantissimo. Abbiamo parlato prima di change management, no, quello è stato un cambiamento epocale, ad esempio per i reparti marketing delle aziende. Farò qualche esempio Carbonaro, perché per entrare, perché chi ci segue molto probabilmente sono manager di un'azienda che quei problemi che ci sta per raccontare lì vivono ogni giorno e se si va be'il Gdpr adesso è stato anche il cookie Sunset nonché non se ne è parlato tanto hanno tolto i cookie di terze parti. Cosa voleva dire quella cosa non poter più utilizzare efficacemente le piattaforme di advertising okay, perché è stata fatta quella cosa è stata fatta, perché effettivamente c'erano degli utenti che potevano utilizzare in maniera fraudolenta determinati strumenti, quindi non per penalizzare chi stava agendo nel giusto, ma per per evitare che chi stava agendo con con intenti sbagliati potesse fare dei danni sostanzialmente alla al cittadino
E quindi che cosa vuol dire vuol dire che sono uscite quelle norme, ve le 2 aziende di tutti i giorni che mettono, mettiamo qualche spunto in più quando con uno compila, un form, perché così siamo sicuri, no, siamo sicuri che effettivamente nessuno ci possa rompere le scatole e nessuno ci metterà una multa quello è un eccesso di protezione, no, nel senso,
Ho lavorato con per consona al 90% della delle volte, così qualche volta non è così, abbiamo dall'altra parte, magari qualche un legal più verticale più competente o cose di questo tipo è si trovano delle soluzioni che poi magari vengono anche validate in qualche caso con il garante no quindi che effettive che sono completamente diverse da quelle della della maggior parte delle aziende che però tutelano adeguatamente il cittadino perché nessuno sta tentando di crudele il cittadino quando fa quelle cose ma allo stesso tempo non danneggiano l'azienda.
È non avere la possibilità di mandare una semplice mail a un utente che magari anche interessato, perché e comunque magari un cliente, di quelle aziende e quant'altro semplicemente perché non ha messo una sponda è sicuramente rappresentato un danno importante per per le aziende, ma
E ci sono tanti modi per raggiungere lo stesso obiettivo e in qualche modo abbiamo aiutato tante aziende anche a affatto furono, quindi è stato un cambiamento, quindi, dal mio punto di vista si può raggiungere un obiettivo, lo stesso, ma il il modo per raggiungere l'onestà non è necessariamente lo stesso modo di Brindisi quindi bisogna affrontare questo cambiamento.
E come stanno, come sta rispondendo il mercato a questa soluzione che avete proposto?
E come sta rispondendo il mercato, allora ingresso sorprendentemente bene, nel senso che noi siamo nuovi alla parte prodotto, abbiamo fatto dei prodotti, in passato, siamo.
Siamo Technology partner di Absolute, abbiamo 13 prodotti, diciamo digitali sul marketplace di Absolute, però questo è un prodotto importante, no nel senso, quindi è comunque un prodotto su cui abbiamo scommesso, tanto che stiamo proponendo ai nostri clienti alcune aziende con cui siamo in contatto proprio perché siamo all'inizio no, ma da maggio è passato giusto qualche mese, quindi stiamo cercando di capire effettivamente anche dai loro feedback, come è far crescere migliorare questo prodotto. Però il risultato è stato, dicevo,
Sorprendentemente positivo, perché le aziende vedono questa cosa come un'opportunità di fare. Quello che dicevamo prima, quindi ci manager sono rimasti scottati dalle esperienze precedenti.
Le soluzioni che hanno davanti, comunque li portano sempre in quella direzione, quindi infrastrutture tecnologiche complesse.
Problemi da gestire a livello di di compliance, sicurezza. Questa piattaforma li rassicura su quel fronte, è il nostro approccio di partire da un problema specifico. Quindi, raccontami come o cosa dirvi tutti i giorni è arrivare lì, poi, con una soluzione molto semplice, che può essere implementata non in anni, come succede spesso. Vogliamo progetti che sono di da vanno avanti da anni e ancora non portano a nessun risultato mai magari in settimana. No, quindi perché magari è un progetto piccolo, no, quindi, effettivamente si possono avere dei risultati molto rapidamente. Ecco questo anche nelle grandissime aziende multinazionali, ci permette di avere un'interlocuzione. Noi siamo un piccolo player no alla pari con i grandi player internazionali della consulenza tecnologica, dei grandi sistemi integrato e spesso anche di vincere del delle gare. No quindi di riuscire a portarci
La platea dei risultati che praticante non sono scontati per un player della nostra dimensione.
L'ultima domanda che che di solito faccio guarda al futuro nello specifico parliamo sempre di polio ante, quindi se noi ci dovessimo ritrovare qui auguro un business tra un annetto, ne sarei contento, sarebbe contento se poli Hunt Fo fosse stato come dire.
Fosse entrato, ecco, nelle nelle dinamiche di quanti clienti di ci dica un po', beh, noi lavoriamo prevalentemente con grandi clienti, quindi mi piacerebbe che Polynt adesso stiamo iniziando a lavorare in questa direzione, in questo momento poi aliante ancora un esperimento abbastanza chiuso quindi non c'è un paese in pubblico e quindi in qualche modo lo stiamo raccontando a.
A pochi amici, diciamo così, no quindi ai clienti esistenti e a pochi altri, mi piacerebbe che poi aliante cominciasse invece a essere conosciuto, diciamo all'esterno della nostra cerchia diretta di di di aziende, che quindi un numero crescente di aziende esterne o adottasse ma diciamo noi lavoriamo con grandi clienti, quindi lato ex Lab rapporto diretto con i clienti da qui a un anno sarebbe un ottimo risultato sia se,
Se avessimo de 10 clienti gr dei grandi clienti in produzione con agenti che stanno effettivamente avendo un impatto, quindi non è 10 anni, magari 10 clienti che hanno ottenuto un risultato dalla nostra soluzione, che stanno migliorando il loro business, grazie grazie a questa, a questa possibilità dice,
Noi facciamo un in bocca al lupo ex live e ad Andrea Carbone, ringraziandolo per essere stato con noi, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fino a qui l'appuntamento, come sempre, in una delle prossime puntate di Warum business arrivederci grazie Carbona, grazie mille buona serata.

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