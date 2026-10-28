Come utilizzare gli agenti AI in modo sicuro? In War Room Business, Marco Dipaola ne discute con Andrea Carbone, Direttore Generale di Exelab, azienda che ha sviluppato una piattaforma proprio per creare e governare team di agenti AI.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Marco Dipaola (giornalista), Andrea Carbone … (direttore generale di Exelab).
Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 30 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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