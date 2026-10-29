Collegamento con David Carretta da Bruxelles

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo
Buongiorno a voi allora partiamo dal vertice Unione Europea, Canada oggi e domani a Monreal, di che si tratta e cosa possiamo aspettarci.
Si tratta di una riunione importante, quel che si tiene oggi e domani a Monreal, tra marcarne il primo ministro canadese, da un lato Ursula von der Leyen, Antonio Costa e altri nove commissari europei, dall'altro perché il progetto è quello di creare quella che carni ha definito un'alleanza per il futuro alleanza tra,
Potenze medie, almeno secondo il premier canadese, questo concetto è meno apprezzato dall'Unione europea, che si considera una potenza più grande.
L'obiettivo è collaborare in modo sempre più stretto per preservare la propria sovranità nel mondo di Donald Trump, ci Jumpin e Vladimir Putin, in cosa si dovrebbe concretizzare questa alleanza in una serie di accordi, per esempio sul commercio digitale, sulle materie prime critiche, sugli investimenti ma anche su la difesa, il settore satellitare, il digitale, l'intelligenza artificiale quantum computing nonché la mobilità delle persone
E l'innovazione. Un esempio Canada dovrebbe annunciare l'avvio dei negoziati per partecipare al programma di scambio di studenti Erasmus, nonché la volontà di entrare nel progetto nel programma di ricerca dell'Unione Europea Horizon c'è una componente politica molto forte. Del resto, alcuni temono una reazione da parte di Donald Trump contro questa Alleanza. Per il futuro ci sono però anche alcune contraddizioni interne all'alleanza interna all'Unione europea.
Per esempio, la proposta di Ursula von der Leyen, lanciata nel discorso sullo Stato dell'Unione a settembre, di offrire al Canada lo status di membro associato, ha incontrato un'opposizione decisa da parte del D Day del premier canadese carne e che al suo interno deve fare i conti con l'opposizione
L'opposizione.
Canadese dall'altra, però, c'è stata anche una netta opposizione di alcuni Paesi europei, tra cui la Germania, la Francia e l'Italia, risultato, l'espressione membro associato member sì membership associata non comparirà nella dichiarazione finale del vertice di Monreal
Questo non significa che von der Leyen abbia rinunciato al suo progetto
Anzi, arrivando ieri in Canada, oggi, tra l'altro, la presidente della commissione farà farà un discorso von der Leyen ha pubblicato un messaggio sui social dicendo che un oceano separa l'Europa dal Canada, eppure non ci siamo mai sentiti così vicini. Abbiamo una nuova ambizione avvicinare il Canada a noi come mai prima d'ora in qualità di membro associato dell'Unione europea, non è solo un problema terminologico dietro questa espressione che c'è anche la volontà politica della presidente della Commissione di liberalizzare al massimo
Le relazioni con il Canada, togliere il maggior numero di ostacoli possibili ma incontra resistenza dentro l'Unione europea, perché alcuni Paesi spingono invece per un approccio più protezionista, per esempio sul Made in Europe. La preferenza europea,
E
E questo ostacolo ovviamente, la, la, la la, la riavvicinamento sul piano economico, l'integrazione sul piano economico tra due tra i due attori di questo vertice, Canada e Unione europea
Dare da AGEA si riunisce anche il consiglio direttivo della Banca centrale europea che decide sui tassi di interesse qual è la decisione attesa?
Secondo gran parte degli osservatori, il consiglio dei governatori della BCE non toccherà per il momento i tassi di interesse dopo gli ultimi due rialzi di quest'anno e aspetterà aspetterà la riunione di dicembre in quell'occasione. Potrebbe aumentare i tassi. È un momento molto delicato perché ovviamente l'inflazione ha raggiunto il 3,8% a settembre, un livello molto più alto rispetto all'obiettivo del 2%, che è contenuto negli statuti della Banca centrale europea. Ma Christine Lagarde i suoi colleghi hanno una scusa per non muoversi. Non ci sono ancora segnali consolidati che l'inflazione dei prodotti energetici, l'aumento dei prezzi di carburanti gas, si stia trasmettendo in modo generalizzato. Arresto dei prezzi e ai salari
Questa scelta era già stata fatta nel nel 2000 22, quella di attendere prima di rialzare i tassi il prezzo pagato allora fu decisamente elevato. Vedremo se questa volta gli aggiustamenti di politica monetaria della Banca centrale europea saranno più.
Efficaci. Ma al consiglio dei governatori si trova di fronte altri due dilemmi. Chiamiamoli così.
Il primo riguarda la situazione fiscale della Francia e soprattutto l'allargamento dello spread tra i titoli decennali francesi e quelli tedeschi ieri, più o meno 150 punti base, ma la scorsa settimana aveva aveva lo spread francese aveva raggiunto i 170 punti base, non è ancora un livello da crisi,
Da emergenza, ma ma comunque c'è un problema, France, Christine Lagarde, potrebbe ribadire il suo appello al senso di responsabilità, i partiti francesi affinché adottino la legge di bilancio che sarà presentata dal governo le cornee,
Contrariamente a quanto accaduto in passato, ricordiamo che questo governo non ha la maggioranza all'Assemblea nazionale, siamo in clima di campagna elettorale, non è il momento della responsabilità, o meglio le condizioni della responsabilità non sembrano esserci, il secondo dilemma riguarda la leadership della BCE perché,
Dopo le dimissioni di un membro del Comitato esecutivo, Isabel Schnabel è atteso un annuncio da parte della stessa Christine Lagarde sul suo futuro.
Ci saranno domande su questo perché perché ci si attende che Lagarde?
Annunci la sua partenza anticipata
Prima della fine dell'anno, per permettere al Consiglio europeo di nominare il suo successore tra novembre e dicembre, forse in un pacchetto di nomine, il dilemma qual è per la BCE dilemma innanzitutto per Lagarde sui tempi di questo annuncio, perché l'annuncio appare certo, ma soprattutto se avere al suo vertice un falco una colomba,
Decisione che sarà presa dai capi di Stato e di governo, ma ovviamente anche il consiglio dei governatori ha un orientamento su questo e le discussioni che sono già iniziate ieri e proseguiranno questa mattina, probabilmente avranno un impatto anche sulla scelta dei leader
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