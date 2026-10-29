Legge elettorale: i misteri del gruppo misto, intervista a Gabriele Maestri

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 10:21.
La registrazione video ha una durata di 34 minuti.
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Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
costituzionalista e giornalista
Radio Radicale, siamo con il costituzionalista, Gabriele Maestrini, titolare del dei singoli della discordia, e si occupa non solo di questioni elettorali, ma di questioni relative alla storia dei simboli della politica italiana, ma anche degli altri aspetti della vita politica dei partiti, dei gruppi parlamentari e delle componenti dei gruppi parlamentari. Perché questo è un momento molto creativo della politica, lo abbiamo visto con la nascita di queste nuove componenti a seguito dell'introduzione delle norme per la raccolta delle firme in vista della prossima legge elettorale. Però, ci sono degli aspetti negativi, anche degli aspetti positivi, perché
Molte delle concessioni che fanno i partiti che sono già presenti come componenti in Parlamento, alcuni comportamenti anche dei grandi gruppi parlamentari sono rivelatori della volontà e della
Diciamo
Della necessità di allearsi con qualcuno oggi c'è stato tra ieri e oggi c'è stata questa cosa e riguardava il Gruppo più Europa, il impossibile guru richiesto richiesto.
Più Europa, Centro democratico, Stati Uniti d'Europa, che non è mai nato e quindi noi scriviamo una lettera a un gruppo parlamentare mai nato, tanto per copiare il titolo di una grande scrittrice italiana e che cosa possiamo dire a questo gruppo parlamentare mai nato e a tutto quello che stiamo vedendo,
A cominciare anche dalla dall'alleanza Pd Crisanti, Rifondazione Comunista e i suoi derivati, e innanzitutto possiamo dire che i periodi creativi li abbiamo sempre avuti puntualmente quando manca poco tempo alle elezioni.
È un anno e relativamente poco tempo, sostanzialmente anzi meno, e che comunque se avessi votato verso la fine di settembre del 2022, la legislatura avrebbe scadenza naturale alla fine di settembre del 2027, manca meno di un anno, ovviamente a volte di attacchi creativi sono maggiori quando le elezioni sono anticipate perché ovviamente occorre anche sbrigarsi in un qualche modo. Quando si annusa l'aria di, direi che la fretta è cattiva consigliera qualche volta verosimilmente sì, e naturalmente ci sono sempre dei fatti che danno origine a questi momenti di particolare creatività
È famoso necessità che aguzzano l'ingegno da qualche parte nascono e qui, come è stato ricordato poc'anzi, tutto nasce da un famoso emendamento Zedda, riformulato dal Governo che aveva al Senato, quadruplicato inizialmente moltiplicato addirittura ben di più perché si sarebbe passati da 1.500 a 9.000 firme per ogni collegio plurinominale le firme sono diventate 6.000, quindi forze politiche che non hanno nessuna rappresentanza qualificata all'interno delle camere. Quindi nel gruppo, nel componente parlamentare dovrebbero bolle devono raccogliere almeno 6.000 firme in ogni collegio plurinominale. Ovviamente va fatto in forma tradizionale, analogica, se vogliamo quindi olografo con tanto di autenticatore che sta lì e controlla e che
Effettivamente la persona corrisponda documento, eccetera eccetera, autenticatori che non tutti hanno facilmente a disposizione, o solo figure istituzionali o politiche, ma quelli che vanno in qualche modo messo a disposizione, oppure sono professionisti sono notai, sono avvocati, ovviamente c'è anche un onorario di mezzo, quindi non è così semplice per la disposizione esistono ovviamente, se questa è la norma esistono delle eccezioni, le eccezioni, storicamente, sono quelle legate ai gruppi parlamentari. Un emendamento alla primo passaggio alla Camera di azione riformulato aveva ritenuto sufficiente un gruppo parlamentare
Costituito dall'inizio della legislatura, in realtà c'è anche una disposizione transitoria scritta un po'così, ma così è stata letta per cui quel gruppo doveva sussistere al 31 dicembre 2025, almeno in sede di prima applicazione, prima di gruppi dei servivano due, quindi la forza politica doveva essere sufficientemente consistente da avere detto.
È un numero sufficiente di persone alla Camera e al Senato per poter avere un doppio gru, in questo caso, quindi, ne basterà uno sia mantenuto il livello di firme precedenti per coloro che costituiscono un gruppo.
O in questo caso, dopo quella data del 31 dicembre o dopo l'inizio della legislatura nelle prossime legislature, oppure che hanno una componente parlamentare in entrambi i casi alla data in generale di convocazione dei comizi elettorali, in questo caso alla data di entrata in vigore della legge che era il 24 ottobre che è da poco trascorso quindi quello era lo abbiamo già ricordato.
In un'occasione precedente era il momento che ci interessa, non ci stupisce quindi che già nell'ultima fase del percorso parlamentare si fossero intensificati tentativi di rendere un po'più umana verrebbe da fare le imitazioni di Fantozzi, ma verrà risparmiamo la
Soglia di firme necessarie a raccogliere per poter presentare le liste.
Un congegno che serve per
Garantire un minimo di serietà e di consistenza dell'offerta elettorale certo è che 6.000 firme in un collegio come il Molise o la Basilicata va oltre l'1%.
Di sicuramente del corpo elettorale.
Non parliamo poi di quelli che effettivamente non hanno votato, quindi siamo già oltre le indicazioni, date le raccomandazioni del Consiglio, cioè delle raccomandazioni del codice di buona condotta elettorale della commissione di Venezia.
Come fare a ridurre ad abbassare l'asticella?
C'è chi, naturalmente, la componente ce l'aveva già l'ultima a essere costituita
è stata, parlammo tempo fa, quella di futuro nazionale che aveva costituito un.
Jack fuoriusciti dalla Lega per Salvini premier, la componente grazie all'appoggio tecnico ne riparleremo tra poco.
E di un movimento che sia rappresentato in un unico collegio plurinominale. Che FLI venne operato, concittadino, Marco eluse, è ovvio che adesso i tempi stringono alla Camera sarebbero serviti tre parlamentari al Senato, si è scoperto bastarne uno soltanto, quello del Senato era un caso più dedicato alle componenti per tanto tempo non sono esistite alla Camera, esistono dal regolamento, dal 1997 al Senato per tanto tempo sono si sono praticate senza regolarle, erano poi un'etichetta alla Camera che vedevano invece
Vantaggi, tempo, visibilità, risorse, spazi e cosa che al Senato non era regolata ricordo che in una legislatura in merito ai tempi in cui era presidente Marco Boato, il gruppo misto era diventato veramente un gozzo molto forte, anche questo era più che molto corrente era diventato enorme fosse il caso di ricordarlo molto rapidamente.
Questo è capitato in realtà ci interessa dal punto di vista del gruppo di cui si parlava prima di gruppo mai nato questo è accaduto perché alla Camera e al Senato si era previsto si è previsto la possibilità di formare gruppi anche senza numero,
Richiesto.
Numero minimo richiesto di parlamentari che alla Camera.
Era destruttura, diventi saranno 14, perché le riduzioni, in base al numero certo di contenuto dei cellulari, non valgono in questa legislatura.
E da 20 si passerà 14, ma ancora sono 20 al Senato, sono 10 e su erano erano 10 e di fatto.
Sono un po'meno attualmente, se ricordo bene Smooth, anzi sono si sono dunque di fatto
Il problema è che non contesto simile.
Non è facile averceli tutti quanti non è facile averceli per forza all'inizio della legislatura, bisognerebbe ricordare peraltro che le riforme, soprattutto al Senato del regolamento sono state introdotte non a caso sono state introdotte per poter avere una maggiore rispondenza.
Della composizione del Senato rispetto a quello che l'esito delle elezioni, questi sono i partiti che si sono presentati.
E quindi si cerca di evitare quindi che partiti nuovi, nati in corso di legislatura, che sia possibile in Italia è accaduto spesso succede.
Lo sto spesso dice
Non possono formare a loro volta gruppi che richiedono, certamente, in quel caso risorse, spazi, tempi tolgono risorse agli altri, aumentano anche i posti potenzialmente per la struttura.
Nel quando Candiolo alla legge elettorale e quindi la legge Mattarella nel 94, i requisiti per formare un gruppo in deroga alla Camera erano e formalmente sono rimasti comunque essersi presentati con liste, nemmeno 20 collegi plurinominali prima erano circoscrizioni, poi
Avere avuto almeno un quoziente che voleva dire con la vecchia legge avere avuto almeno un seggio direttamente e poter poi accedere al collegio unico nazionale per i est, è vero, raccolto almeno 300.000 voti, dicevo in quel caso non furono adeguati alla nuova legge entrò in vigore alla fine del 1993,
In quell'occasione si intende l'ufficio di presidenza ritenne che, non essendo state adeguate, non ci potesse essere nessuna deroga al numero minimo di 20 e quindi il gruppo misto lievito perché Patto Segni.
I verdi e i socialisti, il partito socialista non potevano formare
Che prima era essenzialmente nominato un gruppo misto da.
Minoranze linguistiche e altre forze politiche, è chiaro che a quel punto venne completamente snaturato, ecco perché il boato di cui si stava parlando.
Dicevamo le componenti nascono per risolvere quel problema, cioè per decongestionare un po'Gruppo Misto non ci sarebbero riusciti del tutto, se non altro almeno per dare qualche riconoscibili tempio al Senato, di fatto ci si è arrivati nella scorsa legislatura almeno per dare visibilità alle forze politiche, prima ci si è arrivati con un parere della Giunta per il regolamento, poi realizza una riforma regolamentare nel 2022,
Si è effettivamente regolata la Mattei in un modo che adesso sembra piuttosto
Farraginoso o perlomeno complesso, nella sua ricaduta pratica
In sostanza
U una componente dei componenti, esistono già probabilmente
è una è nata dall'inizio che era Alleanza Verdi-Sinistra, né poi è nata un'altra, in seguito alle vicissitudini del gruppo azione Italia, Viva, per cui i senatori di azione sono entrati nel gruppo misto, ha sostituito la la loro.
Dice il regolamento del Senato, che basta anche solo un Senato, da questo punto di vista basta anche solo un sensore che deve però avevo un quesito in particolare deve rappresentare o una forza politica che ha presentato.
Candidature e ne hai letto almeno uno evidente, anche né anche, evidentemente, nei collegi uninominali
Oppure e questo è stato aggiunto con l'ultima riforma regolamentare, perché all'inizio questo non c'era.
Può essere sufficiente che abbia partecipato a elezioni politiche, quindi, evidentemente, nell'altra Camera dei Deputati o anche le suppletive, perché no politiche, dicevo europee o e qui è stato
è stata la mossa del cavallo, se vogliamo, per città cult della letteratura, alle elezioni regionali, ovviamente.
Che quel quella lista A abbia avuto eletti di politiche europee o regionali europee diventa difficile perché c'è sempre una soglia del 4% di sbarramento da raggiungere, superare alle regionali non è più semplice oggettivamente e ovviamente occorre avere il collegamento ufficiale, quindi di rappresentatività o quella forza politica.
Il che significa che le forze politiche può tranquillamente essere nata dopo le elezioni politiche e non avere nessuno all'interno di quell'aula all'interno di Palazzo.
Ulteriore dettaglio, ovviamente, adesso RB, per ridurre il trasformismo il transfughi ismo, come è stato chiamato anche a livello internazionale, non è più possibile entrare direttamente da un gruppo al gruppo misto, come prima, invece, è sempre stata una prassi, proprio per evitare che questo accada è possibile farlo soltanto passando attraverso una componente che esiste già, quindi nell'eventualità in cui nelle nostre costituisce nessuno all'inizio della legislatura, può diventare seriamente un problema, fare un'operazione di questo tipo.
Il cosiddetto prestito di parlamentari che al Senato sappiamo essere stato una realtà, soprattutto per quanto concerne la nascita di un gruppo, quello di dover moderati e che ci interessa molto per questi movimenti.
In realtà, lo si è visto ampiamente funzionare anche per questi giovani e sappiamo che il tutto è iniziato con
Il senatore Nave Movimento 5 Stelle che ovviamente con la?
Ora il suo partito ha lasciato il gruppo è entrato, ovviamente viene facile dire nomen omen nave ha avuto però bisogno di un altro nocchiero per poter entrare nel gruppo misto, che in questo caso è stata la componente di AWS, peraltro non dimentichiamo per penetri soffrono e anche il presidente del gruppo Misto quindi anche un ruolo importante capogruppo,
E ovviamente c'è stato l'assenso dopo essere entrato nella componenti di AWS, ha fondato la propria componente,
Formalmente di avanti Psi, che aveva eletto alle regionali in Campania e poi da lì, ha potuto essere associata anche al progetto civico nazionale con il partito di Alessandro Onorato.
Il Pd, che è in via di costituzione, certo segni di informazioni anche sul territorio, con le varie anime e collegamenti con le realtà che ci sono.
Poco dopo qualcosa di simile è avvenuto, evidentemente con quale scopo.
Di raccogliere solo si fa per dire 1.500 firme a collegio invece che 6.000 collegi ovviamente sono plurinominali perché quelli cerebrali, l'ascesa al proprio ruolo di prevede più, quindi abbiamo anche dato avvio quasi completamente le suppletive incidentalmente noi abbiamo votato a donne che tranne che nel caso del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e naturalmente in quei casi che lei probabilmente ci metteremo ma deve essere un caso molto particolare.
Abbiamo detto prima di un prende il primo prestito della legislatura ha riguardato fissato Antonio Guidi, nonché ex ministro eletto con Fratelli d'Italia, che è entrato a far parte e ha consentito la nascita del gruppo di Noi Moderati anche al Senato che all'inizio sarebbe stato necessario per poter avere l'esenzione dalla raccolta firme per noi moderati avendo il doppio gruppo in questo caso è passato al gruppo misto interessante ci è entrato aderendo e quindi con l'assenso evidentemente alla componente avanti Psi.
Roberto civica, Italia.
Questo è successo prima della legge elettorale, non è successo dopo no W, è successo dopo che era nato, era andata alla componente con nave okay, viene quasi da domandarsi come l'altra parte politica, sì, evidentemente è stato un atto di cortesia istituzionale, come a dire non era così scontato che potesse nascere una componente in quel modo non era mai avvenuto e evidentemente si è sperimentato.
Questo è evidentemente il quella componente, sia la la persona, sia la forza politica che ha reso possibile la nascita, hanno compreso che sarebbe stata non abbiamo povera, naturalmente, ma è facile pensare che abbiano capito che, per garbo istituzionale, era corretto consentire a qualcun altro di fare la stessa cosa che era stata consentita loro con una lettura del regolamento.
Entrato, Guidi all'interno di quella componente, ne è uscito per poi formare la componente civici market, che era e questo è stato un passo ulteriore, una lista civica che si è già presentata.
Tanto alle ultime, ma anche alle elezioni precedenti regionali delle malte
Consigliere Rossi, se mi ricordo bene, Giacomo Rossi, che rappresenta e il giorno dopo l'ha, ribattezzata Italia, domani no, non è per chi avesse buona memoria popolare di tagli Romagnoli, Francesco Saverio Romano, poi divenuto Cantiere popolare e adesso legato ad un'altra forza politica no taglia domani e il partito promosso da Marco Rizzo che ha come segretario Francesco Antinozzi,
Non ha aggiunto, 9 lo ha cambiato e questo è stato un altro passo se vogliamo, nella messa alla prova del regolamento, è chiaro che a quel punto, visto che quella strada è stata resa possibile.
Rifondazione comunista e già aveva da quello che ho potuto appurare, studiato la questione, cercando la possibilità almeno di dare il numero delle firme, quindi di abbassare l'asticella ha verificato la possibilità di fare altrettanto.
La, l'appello è stato colto dal gruppo del Partito democratico che ha messo a disposizione una sua, ovviamente e col suo buonsenso, il senatore Andrea Crisanti, che anche lui ha aderito alla componente di AWS per poi uscirne e creare la componente Rifondazione Comunista con la rappresentanza di una formazione che aveva partecipato alle ultime due elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che offre in Friuli Venezia Giulia sinistra, è stata indicata come Open sinistra più noto, è il suo promotore che era Furio Honsell, l'ex sindaco di Udine, ex rettore dell'università, questo al Senato sostanzialmente ha creato la possibilità per tre forse tre liste
E conterranno inevitabilmente il simbolo, la Pulce, si vedrà come verrà poi creato il contrassegno per tali, vista la possibilità di non raccogliere 6.000 firme per ogni collegio.
Ma, ribadisco, solo si fa per dire 1.500 una operazione simile alla Camera è stata fatta.
Da e con Cateno De Luca e quindi in particolare Sud chiama Nord attenzione, aveva anche una sua senatrice all'inizio della legislatura novembre, isolino che poi però ed è fuggita in Italia e in tutta Italia Viva non con particolare gioia del ciclomotore del partito di provenienza e come mai i video dimostrano aveva però è tuttora un deputato che Francesco Gallo e due,
In quel caso
Alla Camera occorrono tre.
Dati per costituire una componente che rappresenti un partito che ha partecipato alle ultime elezioni, quindi sono arrivati Manlio Messina, quelli di Messina e Luca Sbardella, sbandando e Manlio Messina, in ragione del gruppo misto, ma era come Fratelli d'Italia, invece Luca Sbardella,
è uscito direttamente da Fratelli d'Italia, confermando anche in quel caso noi rimaniamo di Fratelli d'Italia e aderiamo questo è un po'come ha fatto Pastorino con fiori rosa Nicolazzi, con la differenza che almeno e Luca Pastorino era stato eletto in un collegio uninominale, gli inquilini diretta, ma già l'elettrico, un collegio uninominale, non quando lo intervisto dico sempre Pd non dico mai l'altro gruppo, lui ci tiene molto e che è sempre
Una storia articolata, quella di Luca Pastorino e però in questo caso, appunto, effettivamente non si può anche un po'eroica, penso penso di sì, treni regionali e politiche, eccetera non si può negare che questa componente effettivamente rappresenti un partito che ha partecipato alle ultime elezioni politiche cosa che appunto non poteva dirsi per quello di.
Per quella di futuro nazionale, fu Vannacci che ha avuto bisogno del sostegno tecnico e quindi della rappresentanza, nel senso che io rappresento un altro partito, certo, cioè cosa che però ormai accade, piaccia o no, i puristi del diritto parlamentare, comprensibilmente può non piacere.
Avviene però dall'inizio del 2005, quando, primo caso, su quello della Democrazia Cristiana, poi Democrazia Cristiana per le Autonomie di Gianfranco Rotondi e con due parlamentari.
Usciti da altra forza politica costituì quella componente non potendolo a chiamare con quel nome e che appunto era nata alla fine del 2004, costituito dalla componente chiamata ecologisti democratici. Una lista così non c'era stata alle elezioni politiche del 2001, erano i Verdi Verdi che avevano cambiato il nome per evitare di incorrere negli strali della Federazione dei Verdi. Quindi solo chi c'è, ma queste sono altre dispute simboliche che lasciamo questa data ci ricorda una cosa e la lasci il diritto parlamentare, ma soprattutto la nascita di queste articolazioni e anche molto molto legata a decisioni di natura politica e no mai soltanto tecnica è l'esempio di più Europa, parliamo, è esattamente
Questo allora, questa cosa concludiamo con questa cosa di più Europa e ha avuto dei risvolti pirandelliani perché?
Dunque io oggi ho parlato con qualcuno, non dico i nomi dell'ufficio di presidenza,
E nessuno di loro mi ha saputo motivare il loro voto, il suo voto.
Poi ci sono state anche queste assenze strategiche di presunti alleati di questo possibile nascente gruppo parlamentare.
Ed è uscito fuori uno spettacolo non proprio edificante, abbiamo appena detto la nascita di un gruppo, la nascita di una componente è sempre sempre, intanto mi correggo, non erano otto senatori, erano sei per fare un gruppo, adesso erano 10 sì, se tu sai che adesso è giusto correggere gli ho detto che stavo dicendo evidentemente la presenza o meno di un gruppo di una componente ha sempre un risvolto politico, quindi inevitabile che la decisione
Arta dalle norme regolamentari, ma abbia sempre ricadute di natura politica quando non si voglia trovare un'interpretazione, quindi una rilettura delle disposizioni non aggiornati colpevolmente, se si vuole dalla Camera alla fine del 93, Iñiguez 94 o si fece inevitabilmente anche per motivi politici,
Erano tutti di opposizione i gruppi in deroga che non potevano nascere in quell'occasione, quindi questo va detto
è?
Di questo dobbiamo inevitabilmente tenerne conto il problema e mette insieme tante cose.
Di fatto mercato Magi, ha già dichiarato alla persona di cui sto parlando in questo momento che dal punto di vista della raccolta firme per più Europa nulla cambiava e nulla cambia, perché più Europa ha già dall'inizio della legislatura una componente parlamentare che già di per sé consente la diminuzione da 6.000 a 1.500 firme mettiamo Nicole e lui l'ha specificato oggi l'aveva specificato anche all'inizio ma è giusto dirlo.
Qual era il punto, il punto era poter sostenere meglio le proprie ragioni in un eventuale ricorso che deve essere presentato, suppongo, al Tribunale di Roma per poter.
Valutare
Proprio diritto a candidarsi quindi a un elettorato passivo pieno, sottolineando come sarebbe stato irragionevole, sperando però che il Tribunale accettasse di investire la Corte costituzionale, di questo sarebbe stato vulnerato da una discriminazione per il fatto che quel gruppo nato durante entro l'entrata in vigore della legge quindi 24 ottobre così non è stato. Peraltro sarebbe già stato questo il problema, ma al massimo si poteva cercare di ottenere lo stesso se il gruppo fosse nato dopo
Entro la la data di scioglimento delle Camere, quindi l'indizione dei comizi,
Sarebbe stato un modo per dire mi sarebbe spettata all'esenzione, come sarebbe invece stato corretto, perché per altri altri casi è stato dato il termine della fine della legislatura, questo perché, appunto, ricordava Riccardo madri, con la precedente sentenza 48 del 2021, la Corte aveva detto probabilmente la,
Il problema più fatte notare la discriminazione che irragionevolezza che ha fatto notare deriva, disciplina sulla presentazione delle liste, esiste, ma non vi giova perché voi non siete nella condizione per cui chiedete di estendere l'esenzione e quindi non posso pronunciare a vostro favore deve avere il gruppo sarebbe salito, questi diciamo quasi un gruppo più tecnico, cosa che peraltro nella storia in questo caso allora la storia radicale senz'altro in passato al Parlamento europeo certamente non finì proprio bene il gruppo tecnico in un momento di indicò l'Emergency
Finire proprio benissimo, qui, ovviamente non siamo storia radicale e siamo nella storia, è a posto radicale se vogliamo però, di fatto si riconosce in qualche modo una.
Linea continua a questo punto di vista si può dire che Pannella immagini hanno avuto l'esperienza comune a distanza di no, no, non fosse, diciamo no sfortunata, con la differenza che il gruppo era nato e poi fu sciolto, ma quindi e in questo caso sarebbe servito e questo certamente il nuovo gruppo avrebbe richiesto,
Visibilità per il resto della legislatura, più risorse e più spazi, per carità, non c'è due, cerca certamente il numero esiguo
Chance faceva notare oggettivamente 5 su ben però, se pensiamo che Pannella venne dato nel 46 arredato con quattro alberi su un plenum di 630 deputati, adesso solo all'epoca erano 20 gruppi ed io mi numero per i gruppi dico esatto erano 20 quindi adesso oppure sono 20 però 20 su 400 non aggiornato volutamente in questa legislatura pesa molto di più inevitabilmente quindi diciamo sarebbe stata una scelta essenzialmente tecnica non per ottenere altri tipi di vantaggi,
La pratica è stata istruita, quindi, evidentemente.
Non era stata ritenuta del tutto infondata, perché quella norma è stata via via alleggerito nel 2001 già si era ritenuto sufficiente uso rappresentazioni in tempi colleghi almeno di avere preso almeno regolamentari nella quota proporzionale, quindi aveva superato il 4%.
Sotto porcellum si era ritenuto che bastasse avere accesso al riparto dei seggi, che voleva dire avere proprie liste coalizzate, superato il 2%, o essere miglior perdente, credo che il gruppo della Democrazia Cristiana autonomie, Partito Socialista Nuovo Psi, tanto per capire, nacque proprio così,
Se ricordo bene, l'ultimo passo era stato fatto assolutamente rilevante in questo caso.
Passando peraltro sempre per una Giunta del Regolamento, con parere, dicevo, l'ultimo passaggio, sempre con lo stesso procedimento, era avvenuto a ottobre del 2022, quando la Giunta per il Regolamento ritenne dalla fine,
Ci fu una sostanziale concorrere su
Su questo che potessero essere autorizzati in deroga.
Anche solo con l'elezione nei collegi uninominali, ritenendo che questo permettesse di valutare sostanzialmente la serietà della proposta in quel territorio, quindi non in altra maniera,
Qui i requisiti di legge oggettivamente c'erano c'erano perché la lista è stata presentata dappertutto, anche grazie all'esenzione di cui godeva, perché ha superato abbondantemente i 300.000 voti anche senza il Centro democratico, e perché ha eletto almeno due deputati Della Vedova e Magi per quanto concerne più Europa e Bruno Tabacci per quanto riguarda il Centro democratico
Pavia, la scelta è rimessa all'Ufficio di presidenza, l'ufficio di presidenza non è un organo tecnico, l'ufficio di presidenza è un organo politico.
Invecchia collegiale dubitabilmente un organo collegiale, peraltro non possiamo al momento conoscere il contenuto perché il resoconto sommario sarà pubblicato sul prossimo bollettino degli organi collegiali, l'ultimo arriva fino a settembre, quindi occorrerà attendere un po'per sapere effettivamente che cosa è stato detto in quell'occasione quello che verrà resocontato evidentemente può di solito decide.
Certamente politicamente su basi tecniche
No, la parte tecnica non è necessario, potrebbero anche Benedetto, per quanto ne sappiamo no, perché non vogliamo aumentare le spese, no, perché irragionevole nella parte finale della legislatura, no, perché sono pochi, potrebbero aver detto qualunque cosa noi non lo sappiamo e attenderemo c'è naturalmente di leggere resta il fatto al momento che questo gruppo,
Non è nato
Ci sono anche gruppi che scivolati a morte nel giro di un giorno al Senato.
Nella scorsa legislatura è accaduto un gruppo cult, se ricordo bene costituzionalmente chiamava costituzionalmente lavoro, c'era Lannutti all'interno e non soltanto, come si chiamava il gruppo è costituzione, ambiente, lavoro, se mi ricordo bene, ma è dal sì ESA call e cosa va be'calcolando soltanto in quel caso tuttavia, in questo caso dobbiamo prendere atto.
Il fatto che c'è stato un diniego, pur rispettando quel gruppo, quella richiesta,
L'ultima lettura che era stata data dei requisiti regolamentari, ne prendiamo atto ed è giusto che ciascuno faccia le sue valutazioni di nuovo dimostrazione il diritto parlamentare è innanzitutto un Derek politico, direbbero gli spagnoli, siamo in edicola dal periodo di studio, quindi non faticheremo a trovare qualche volume con questa espressione è un diritto politico e la politica è fatta anche di lettura e di interpretazione.
Che si possono condividere la hanno la loro origine,
Bene, grazie per questa, per questo viaggio nei misteri del Gruppo Misto e della legge detto se ne può fare una mezza battuta per chiudere, potevamo quando nel 2012 c'erano le primarie Italia, bene comune del centrosinistra, nacque la fantastica ancora attiva pagina su Facebook marxisti per Tabacci che inneggiavano al compagno Bruno che non era ancora pronto a fare il nocchiero elettorale come ha fatto nel 2018 per più Europa e nel 2022 per Luigi Di Maio e per impegno civico e cosa che sembrava che stesse per fare almeno per dare un legno più sottile dantesca mente parlando a più uno, poi non è accaduto, sappiamo la componente non è nata in tempo
Chissà se all'epoca
I marxisti per Tabacci, compagno Bruno, che io ho successivamente trasformate in Brown Abax come se fosse una un calciatore straniero, un jazzista, di quelli che contano, chissà, se avrebbero mai immaginato di avere a che fare con il compagno Andrei Andrea Crisanti, il compagno, il compagno Peppe Peppe De Cristofaro in quel caso è evidentemente anche,
Il compagno Furio Honsell,
La creatività fa divertire moltissimo noi drogati di politica, capisco che qualcuno possa anche utilizzare Salvatore Curreri, l'ho fatto spesso è fatta la legge, trovato l'inganno, forse sarebbe stato sufficiente non alzare troppo l'asticella in tutti i sensi, non è mai una cosa troppo positiva, non fa tanto bene alla democrazia probabilmente grazie davvero a Gabriele Maestri grazie a tutti voi e a tutti voi.
E i simboli della discordia sono quelli della discordia punto it, grazie,
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