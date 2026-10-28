Forum salute e innovazione: rafforzare la competitività in Italia e in Europa

Interverranno, tra gli altri: Antonio Tajani (Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Massimiliano Fedriga (Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia), Marcello Cattani (Presidente Farmindustria), Giovanni Caforio (Chair of the Board of Directors Novartis), Patrick Horber (President Novartis Pharma International), Federico Mambretti (Country President, Novartis Italia), Ornella …

Barra (Chief Executive Officer of The Boots Group).



Conduce Bruno Vespa.

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