Israele, lo stallo dopo il voto e il sospetto di interferenze straniere. Intervista a Sharon Nizza

Collegamento da Tel Aviv con la giornalista Sharon Nizza, due giorni dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre.



Lo stallo previsto alla vigilia si conferma.



Con lo spoglio quasi completo, il blocco di Benjamin Netanyahu ha 53 seggi e quello di opposizione guidato dall’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot ne ha 48, mentre la maggioranza è a 61.



Restano da contare le schede a doppia busta di soldati, detenuti, ricoverati e diplomatici all’estero.



Secondo Nizza i voti dei soldati, che sono la quota più grande, potrebbero favorire la destra.



I risultati hanno ribaltato i sondaggi, che davano …

in vantaggio l’opposizione.



Il Likud di Netanyahu è il primo partito con 26 seggi, mentre la maggior parte dei sondaggi gliene attribuiva al massimo 22.



L’unico sondaggio vicino al risultato è stato quello di Canale 14, emittente vicina al governo e considerata poco attendibile.



Gli alleati del Likud sono andati invece sotto le attese: Sionismo religioso di Bezalel Smotrich e i partiti ultraortodossi hanno ottenuto meno del previsto, Otzma Yehudit di Itamar Ben Gvir ha 7 seggi.



L’affluenza generale è stata del 77,7%, la più alta degli ultimi decenni.



Nella popolazione araba ha superato l’80%, contro il 53% del 2022.



Nizza osserva che il voto arabo si è concentrato quasi tutto sui partiti arabi, mentre in passato una quota consistente andava ai partiti ebraici e soprattutto al Likud, per esempio fra i beduini.



La Lista unita riunisce tre formazioni molto diverse fra loro e offre solo un appoggio esterno per far cadere Netanyahu.



Ra’am, partito islamista di Mansour Abbas, nasce dal Movimento islamico del sud, che ha legami controversi con i Fratelli musulmani.



Ha però riconosciuto lo Stato ebraico come realtà di fatto, ha sostenuto il governo Bennett-Lapid del 2021 e vuole far parte delle istituzioni israeliane.



Il blocco di Eisenkot, che comprende anche Naftali Bennett e Yair Lapid, esclude una coalizione con i partiti arabi.



Le condizioni che pone ai partner sono il sostegno all’estensione della leva, che esclude i partiti ultraortodossi, e il riconoscimento dell’identità ebraica dello Stato.



Resta aperta la questione dell’appoggio esterno.



Stamattina il presidente della Commissione elettorale centrale, il vicepresidente della Corte suprema Noam Sohlberg, ha scritto una lettera per chiedere un’indagine urgente prima della pubblicazione dei risultati definitivi.



Al centro c’è il sospetto di un’interferenza straniera per aumentare l’affluenza araba, con denaro che sarebbe arrivato dal Qatar e dalla Turchia.



Secondo i media israeliani l’indagine era stata aperta due settimane fa sulla base di informazioni di intelligence.



Il giorno del voto, nel Negev, c’era già stato un arresto dopo il ritrovamento di buste di contanti fra sostenitori di Ra’am.



Il Likud parla di “Ra’am-gate” e ieri aveva presentato denunce per corruzione elettorale e uso di software vietati, ma la lettera di Sohlberg non fa riferimento a queste prove.



Nizza precisa che la commissione non è un organo politico: sorveglia il processo elettorale e dipende dal potere giudiziario.



Anche l’opposizione ha preso contatto con la commissione per verificare che le indagini non vengano usate per ostacolare l’insediamento della nuova Knesset.



Nizza descrive poi gli scenari.



I risultati ufficiali sono attesi entro il 4 novembre, poi cominceranno le consultazioni, che potrebbero richiedere molto tempo.



La Knesset si insedierà due settimane dopo la pubblicazione dei risultati.



A quel punto l’opposizione, con i partiti arabi, avrebbe i numeri per sostituire il presidente della Knesset, oggi del Likud.



Potrebbe anche approvare leggi che impediscano a un premier sotto processo di esercitare l’incarico o istituire una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre.



Nizza giudica improbabile l’ipotesi più drastica, una legge che impedisca a Netanyahu di formare il governo, perché creerebbe forti tensioni nel paese.



Considera invece praticabile un governo di unità nazionale.



Ieri sera Eisenkot ha parlato per la prima volta dopo lo spoglio: la sera del voto, sulla base degli exit poll, aveva promesso di mandare a casa Netanyahu, ora ha detto che la volontà popolare indica un governo a maggioranza sionista favorevole all’estensione della leva.



Il presidente Isaac Herzog chiede ai partiti di presentarsi alle consultazioni con mentalità aperta per evitare nuove elezioni.



Secondo indiscrezioni vuole incontrare separatamente i leader nei prossimi giorni, prima dell’avvio formale.



Nizza ha passato la notte elettorale al quartier generale del Likud.



Lì diversi commentatori vicini al partito le hanno detto che Netanyahu, anche se raggiungesse i 61 seggi, proverebbe comunque a includere una parte dell’opposizione per moderare la coalizione.



Si parla anche di pressioni del presidente americano Donald Trump perché Ben Gvir e Smotrich restino fuori dal prossimo governo.



Questo costringerebbe tutti a rivedere le dichiarazioni della campagna elettorale; altrimenti restano due strade, nuove elezioni o governi di minoranza molto instabili.



Sullo sfondo c’è la possibile ripresa della guerra con l’Iran, questa volta con il coinvolgimento diretto di Israele.



Gli Stati Uniti hanno accumulato per mesi mezzi militari sul territorio israeliano, e da tempo si parla di un attacco dopo le elezioni americane di metà mandato.



Nel suo primo discorso dopo gli exit poll Eisenkot si è rivolto al capo di stato maggiore e gli ha chiesto di non cedere a pressioni politiche se non c’è una vera emergenza.



Secondo Nizza, se la guerra fosse inevitabile, la società israeliana ritroverebbe coesione, e quello potrebbe essere il momento di un’alleanza fra i due schieramenti.

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