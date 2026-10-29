29 OTT 2026
intervista

Scarcerato Siher, Meloni all'attacco: intervista a Gaetano Azzariti

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 10:46 Durata: 0 sec
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Non si placano le polemiche dopo la decisione della Gip di Milano di scarcerare di Youssef Siher, arrestato dopo gli scontri del 17 e 18 ottobre.

E' intervenuta anche la Presidente del Consiglio, criticando l'operato della giudice.

Abbiamo sentito il parere del costituzionalista Gaetano Azzariti.

"Scarcerato Siher, Meloni all'attacco: intervista a Gaetano Azzariti" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 10:46.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Costituzione, Democrazia, Diritti Civili, Giustizia.

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