Non si placano le polemiche dopo la decisione della Gip di Milano di scarcerare di Youssef Siher, arrestato dopo gli scontri del 17 e 18 ottobre.



E' intervenuta anche la Presidente del Consiglio, criticando l'operato della giudice.



Abbiamo sentito il parere del costituzionalista Gaetano Azzariti.



"Scarcerato Siher, Meloni all'attacco: intervista a Gaetano Azzariti" realizzata da Antonello De Fortuna .



L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 10:46.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Costituzione, Democrazia, Diritti Civili, …

Giustizia.

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