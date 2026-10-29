La legge di Bilancio: intervista a Marcello Coppo

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 10:55.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marcello o di Fratelli d'Italia per parlare della legge di bilancio, allora, nella legge di bilancio di 26 miliardi.
Che i miliardi in meno di quella dell'anno scorso che è finanziata per la metà è in deficit, allora io le volevo chiedere se come riti, come giudica.
Le misure della legge di bilancio e in particolare quella quella sull'Irpef, in che misura si aiuta il ceto medio
E soprattutto a una valutazione generale sulla legge di bilancio. Allora partiamo dalla fine valutazione generale DG bilancio. È una ottima valutazione, visti anche i chiari di luna, che ci sono le liste, anche le risorse a disposizione. Se stiamo a contare le risorse ci sono quelle messe anche perché il governo, un governo, serve un governo stabile e ci ha fatto anche risparmiare un bel po'di interessi che se non fosse così stabile, serio molto probabilmente avremmo pagato e magari anche più di quello che è la la legge di Bilancio e questo è UE. Relativamente al ceto medio, si aiuta in quello che si può aiutare con l'aumento a 55.000 euro dell'aliquota al 33%, ma anche con tutta un'altra serie di provvedimenti,
Su Malpensa alle partite Iva, con l'aumento da 35 a 100.000
Bisogna vedere poi l'Iva da 85.100 mila. Cosa dice l'Europa
E dalla parte invece dipendenti invece con tutta una serie di tassazioni agevolate su degli incrementi reddituali.
Che vanno a indicare appunto il mento no delle persone e nel lavoro. Quindi ragioniamo dagli sconti fiscali su quello che è il premio di produzione, il, la riduzione con il fiscale che continua
Ragioniamo degli aumenti contrattuali di contrattazione collettiva, che vengono anche loro
Parte scavati e se noi pensiamo anche a quello che è
L'aiuto per quanto riguarda anche i neonati, no con quel fondo previdenza dei nuovi nati, è ovvio che anche lì, secondo me, aiuta un po'tutti, ma anche la classe media.
La scelta, secondo me una scelta, eccetera sono state fatte una scelta di una società che non si arrende a questi momenti difficili e che vuole trovare il modo di
Ovvero in modificare la rotta dalla una chiamavamo quella che qualcuno chiamava decrescita, felice invece a un futuro con natalità e con una crescita sostenibile per questo Paese,
Cosa pensa della flessibilità che ci è stata concessa dall'Unione europea e che a spiegare le cose con buonsenso, magari dall'altra parte, si trova anche senso?
è tutto lì, cioè è ovvio che se uno va in Europa e sentendo quali sono le linee adattandosi alle linee senza cercare di modificarle 1, poi alla fine si intende quello che c'è, se uno invece va come un governo serio e stabile, lo ribadisco in Europa a fare proposte serie che tengano conto della realtà delle cose
E anche l'altro, anche se non vuole ascoltare devi per forza ascoltare
E il contributo?
Alle compagnie petrolifere, alle banche.
è stato oggetto di un ampio dibattito, all'interno della della stessa maggioranza
Lì ancora tutto da stabilire, ma lei non è Chiesa stabilire, secondo me, la responsabilità da parte di tutti
Ci sarà come c'è stata l'anno scorso, è ovvio che se uno fa dei profitti dovuti non solo alle scelte industriali e gestionali e manageriali, ma un profitto è dovuto a una situazione contingente e come chiede magari aiuto, quando invece la situazione contingente di toglie no de,
Dei profitti e sarebbe anche giusto che, quando uno ha più profitti per le case, diciamo di fortuiti o comunque non dipendenti da dev'da quello che è il merito della della della gestione aziendale
Si mette da madre una mano sul cuore, la mano sul portafoglio e dà una mano no, come succede in ogni in ogni corpo sociale che vuole rimanere uniti.
E sulla estensione della flat tax, ma io io sono un flat-tax ARO, nel senso che non ho la flat tax, purtroppo perché non rientrano nei requisiti, ma io son convinto che la flat tax farebbe incassare molti più soldi e
E perché semplifica di molto la vita alle alle persone e tutte le persone, perché mettersi lì, specialmente quando tu hai un da da far quadrare i conti
E quindi tu devi sapere all'inizio dell'anno quanto ti costa qualcosa e quanto di utile buono e utile intendo quello che rimane in tasca, non utile lordo, tu devi saper, primo, a quanto pare, se sei prima quanto paghi ti togli già tutta una serie di problemi e che è che ti fa lavorare meglio e la facendoci lavorare meglio, tu sei più ricchezza
Vuole dire qualcosa sul sul fatto che ci si aspettava una legge di bilancio elettorale, ma noi siamo persone serie.
Ne ha sempre mantenuto una linea, diciamo che la coerenza e la linea è la nostra un po', il nostro brand, no, se tu perdi la coerenza della linea, quando è più importante far vedere che all'occorrenza la linea ce l'hai tu e si è regalato dei soldi e gente che poi non ti vuole
è la oltretutto a debito e quindi che pagheranno poi le future generazioni, non mi sembra un'idea intelligente, l'ha fatta, gli altri probabilmente vincessero loro dal prossimo anno rifaranno la stessa identica cosa e noi non siamo fatti così.
Le è piaciuta l'ha trovata delle delle delle delle targhe personalizzate, si una cosa vuoi dire il ricordo.
Nel si fa negli Stati Uniti, no eh sì, infatti io ricordo che negli Stati Uniti, dove sono andato nel 2013 o 14, non ricordo ed ero già andato nel 1998 ed è sempre stata una cosa che mi ha appassionato, quindi non è detto che me la faccio anch'io sta targa magari con scritto vota Coppo vota corpo, vota corpo, ci mettiamo,
è un numeretto, buona fortuna vota corpo, 22 27 il giorno del mio compleanno, va bene, allora vuol vota corpo 27, io ringrazio l'onorevole Marcello Coppo di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato della legge di bilancio, grazie
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