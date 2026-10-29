Il presidente Ignazio La Russa risponde sul messaggio della presidente Giorgia Meloni al rilascio di Youssef Sihet

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 11:07.
L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 11:07.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
presidente del Senato della Repubblica (FDI)
Buongiorno, presidente.
Ecco, è arrivato il presidente, la Russa.
Il Presidente del Senato c'è un convegno organizzato.
Dalla senatrice Versace buongiorno, le posso chiedere il rilascio di?
Avesse trova opportuno.
Lo studio è abituato a commentare i provvedimenti giudiziari, ma capisco perfettamente la reazione del presidente Meloni perché devo dire che, con quello che è successo non conosco gli atti, quindi non voglio parlare dell'atto, ma capisco la reazione politica del presidente che di fronte a quello che è successo non si aspettava quel provvedimento grazie grazie.
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