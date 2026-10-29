29 OTT 2026
intervista

Il presidente Ignazio La Russa risponde sul messaggio della presidente Giorgia Meloni al rilascio di Youssef Sihet

INTERVISTA | di Sonia Martina - ROMA - 11:07 Durata: 56 sec
A cura di Luciana Bruno
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"Il presidente Ignazio La Russa risponde sul messaggio della presidente Giorgia Meloni al rilascio di Youssef Sihet" realizzata da Sonia Martina con Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 11:07.
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Buongiorno, presidente.
Ecco, è arrivato il presidente, la Russa.
Il Presidente del Senato c'è un convegno organizzato.
Dalla senatrice Versace buongiorno, le posso chiedere il rilascio di?
Avesse trova opportuno.
Lo studio è abituato a commentare i provvedimenti giudiziari, ma capisco perfettamente la reazione del presidente Meloni perché devo dire che, con quello che è successo non conosco gli atti, quindi non voglio parlare dell'atto, ma capisco la reazione politica del presidente che di fronte a quello che è successo non si aspettava quel provvedimento grazie grazie.

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