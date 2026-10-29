Professioni sanitarie: l'odg sui provvedimenti disciplinari sui no-vax, intervista a Ilenia Malavasi

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 11:45.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
E Radio Radicale siamo con l'onorevole Ilenia Malavasi del Partito democratico per parlare con lei del provvedimento che avete ultrà, torinesi sulle professioni sanitarie, che si è portato dietro tante scorie, tante polemiche sul reintegro dei medici no-vax.
Ieri c'è stato anche non so se era legato anche a questo provvedimento l'intervento del presidente della Repubblica sui no-vax e poi, dopo il voto che c'è stato sul reintegro dei medici no-vax, c'è stata anche una dichiarazione della capogruppo di Forza Italia al Senato, Stefania Craxi, che ha auspicato,
Il provvedimento venga modificato
Al Senato, se lei dovesse riassumere quello che abbiamo visto ieri, cosa direbbe? Ma io penso che sia stata una Gangs una forzatura è fatta soprattutto da Fratelli d'Italia, anche nei comuni di una maggioranza che sul voto dell'articolo 8 ha perso i pezzi con una grande difficoltà di Forza Italia che
E si è trovata di fronte a cambiare le posizioni che Forza Italia ha sempre avuto, anche quando a è stata all'interno del governo Draghi, dove hanno approvato anche all'unanimità scelte importanti legate al Green Pass all'obbligo vaccinale
E proprio per il rigore scientifico che, prima al governo Conte, poi il governo Draghi hanno interpretato per portare il Paese con determinazione fuori dal periodo pandemico, una grandissima incoerenza che ha messo in fibrillazione i parlamentari di Forza Italia, alcuni dei quali non hanno hanno scelto di non partecipare al voto
E sono contenta che la senatrice Craxi abbia dato questo messaggio di disponibilità a modificare la norma al Senato dicendo delle cose assolutamente condivisibili. Da un lato, rimarcando come il diritto di critica è un diritto legittimo, ma quando si indossa un camice non ci possono essere tentennamenti né ambiguità, perché rischiamo di danneggiare. E un messaggio chiaro e la vaccinazione è uno strumento importante di prevenzione importantissimo per le politiche sanitarie pubbliche. Non è uno strumento di protezione individuale, ma è uno strumento di protezione collettiva e il rigore scientifico e il sostegno alla scienza devono essere fondamentali perché sono il principale canale di e tutela per la salute delle nostre comunità. Penso in realtà che Fratelli d'Italia abbia fatto molto peggio, non solo perché
E l'articolo 8 è stato introdotto all'interno della Commissione in un provvedimento che doveva occuparsi del futuro di 31 professioni sanitarie e parliamo di circa 1 milione e 600.000 operatori sanitari e che quotidianamente garantiscono la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non OSS. Non si sono accontentati di introdurre un articolo per la reiscrizione all'albo dei medici no-vax, ma hanno anche approvato un ordine del giorno che vorrai in parte a richiamare che è molto peggio rispetto all'articolo che lo vuole leggere, per favore perché per far capire un po'la portata e il significato di questo ordine del giorno che non è una norma ma però dà un'indicazione abbastanza chiara, si l'ordine del giorno, serve a dare una un'indicazione e chiedendo al Governo poi di interpretarli in modo autentico,
Viene chiesto sempre dalla deputata Buonguerrieri di adottare ogni provvedimento utile per non considerare illecito disciplinare le condotte dei sanitario durante il periodo pandemico, se sono consistite in scelte diagnostico terapeutiche, difformi dalle indicazioni ministeriali, ma motivate sulla base di singole condizioni del paziente, oppure in critiche e riserve. Contestazioni immotivata all'obbligo vaccinale, espresse in ambito professionale, scientifico o divulgativo nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, che è esattamente il contrario di quello che dice la senatrice Craxi e ancora viene chiesto nell'ordine del giorno di determinare l'archiviazione d'ufficio da parte degli ordini e degli organi disciplinari e competenti di tutti i procedimenti. Tutti i procedimenti ancora aperti aventi esclusivamente ad oggetto le condotte e gli illeciti e dei punti precedenti, nonché determinare l'estinzione e la cessazione degli effetti dei provvedimenti già inflitti per le stesse condotte e impugnati nel momento di entrata in vigore della legge davanti alla Commissione centrale per le professioni sanitarie, nonché, in ultimo, prevedere che gli ordini professionali cancellino dagli albi e dagli archivi ogni annotazione relativa a procedimenti e a provvedimenti senza necessità di alcune istanze di reiscrizione, mantenendo ferma ovviamente le responsabilità penali per le condotte dolose e gravemente colpose. Stiamo ovviamente parlando ed è molto evidente da questo articolato di un ordine del giorno che chiede una sanatoria tout-court senza distinzioni per tutti coloro che hanno già con che hanno condotto, che si sono comportati in modo non coerente rispetto alle indicazioni ministeriali che hanno contrastato apertamente le indicazioni scientifiche che non hanno seguito il proprio codice deontologico e sui quali gli ordini nell'autonomia che viene loro riservata hanno, ovviamente ha agito in base alle proprie regole. Diciamo ordinamentali, quindi credo che sia anche un attacco molto grave agli ordini professionali, alla loro autonomia, alla loro credibilità e alla deontologia. Qual è come se chiudessero esattamente la deontologia professionale, che è una parte fondante e alle quali ovviamente fanno riferimento tutte le professioni sanitarie e quindi devo dire che abbiamo assistito al peggio del peggio nel dare un messaggio deviante, gravissimo, pericoloso, che crea un grave precedente sia sugli ordini professionali, ma anche sul Paese, oltraggiando in modo vergognoso
E la memoria delle vittime e dei medici e dei professionisti sanitari che hanno perso la vita durante il periodo pandemico, per tutelare le nostre comunità. E un messaggio gravissimo verso la scienza, che rischia di non essere più di non rappresentare più un principio è un caposaldo di riferimento per la nostra sanità. Abbiamo oltraggiato io penso la dignità del Parlamento e anche delle istituzioni sanitarie del nostro Paese.
Si candiderà al Senato, secondo cui, se non si cambia, quando il testo arriva al Presidente della Repubblica, che succede, ma è di ieri, la senatrice Craxi ha dato dei messaggi molto chiari dicendo che avrebbero lavorato per cambiare questa norma al Senato che non è coerente con la storia di Forza Italia con,
Anche le indicazioni che Silvio Berlusconi ha sempre avuto nel periodo pandemico e anche con le parole importanti che il presidente Mattarella ha detto ieri, in cui ha chiesto di non aver ambiguità quando si parla di vaccinazioni, quindi io penso che la difesa della scienza sia
Una scelta importante che va fatta con compattezza, anche perché le vaccinazioni e non abbiamo solamente quelli del periodo pandemico abbiamo molte vaccinazioni che rappresentano davvero uno strumento salvavita, che vanno continuate ad essere e offerte, ma anzi colte fin dalla prima infanzia e per tutelare con l'immunità di gregge le nostre comunità. Grazie, come ho sempre Ilenia Malavasi del Partito democratico con la quale abbiamo parlato delle polemiche sul provvedimento che riguardano le professioni sanitarie. La ringrazio molto.
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