Appello PdL Zuncheddu: Intervista a Marco Lombardo

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 12:18.
La registrazione audio ha una durata di 1 minuto.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
10:00 - SENATO
8:00 - Senato della Repubblica
8:30 - Parlamento
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
10:30 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
Con il senatore di azione Marco Lombardo, parliamo dell'appello del Partito radicale perché la proposta di legge Zuncheddu venga calendarizzata entro questa legislatura, senatore.
Ma noi non possiamo che raccogliere l'appello, sostenerlo e chiedere l'immediata calendarizzazione.
Della legge, perché è un atto di giustizia e di civiltà,
Non solo nei confronti di chi, come tutti e due a, diciamo passata la maggior parte della propria vita in carcere per un'ingiusta detenzione, ma anche per tutti i casi simili, il principio che dobbiamo avere bene in mente, che chi sbaglia paga e questo vale per tutti anche quando a sbagliare è lo Stato italiano o un organo dello Stato italiano come la magistratura per ingiusta detenzione, quindi questo è un tema che dobbiamo calendarizzare perché serve ad avere fiducia proprio nella giustizia, serve ad avere fiducia
Serve a che i cittadini abbiano fiducia nei processi, nella giustizia e quando si sbaglia, bisogna pagare
Grazie grazie a Marco Lombardo.
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