Addio Christine: la Presidente della Bce lascia il 7 febbraio, intervista a Claudio Borghi

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 12:49.
La registrazione video ha una durata di 9 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
16:00
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Radio radicale chiama, in collegamento con il senatore Claudio Borghi, della della Lega, per parlare con lui del dell'annunciate dimissioni della governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde.
Allora, perché Christine Lagarde si dimette come è andato il suo mandato, quale giudizio possiamo dare della di della donna che ha guidato la Banca centrale europea dopo dopo Draghi, e che tipo di politiche monetarie ha fatto per per l'Unione europea, allora senatore, qual è il bilancio del
Della del governatore della Banca centrale europea e, come ha trovato questa decisione, di dimettersi, che credo sia legata forse a motivazioni politiche.
Sì.
Stiamo parlando di un'azione ignobile, stiamo parlando di un'azione ignobile, perché è palese a chiunque, solo un cieco, non se ne accorge che l'intento è assicurare la posizione
Gradita all'attuale.
L'attuale gestione della dell'Unione Europea per un altro periodo, indipendentemente da chi arriverà al governo nella prossima tornata elettorale, questi terrorizzati dal fatto di perdere la Spagna, perdere la Francia perdere in Germania.
Vedere confermata la situazione in Italia temono che, molto semplicemente.
I nuovi governi potrebbero anche pensare di indicare un governatore.
Che non faccia parte della loro cricca, ecco, mettiamola così e quindi cosa fanno, fanno dimettere la paura Lagarde, speriamo che povera non è maggio, non è molto povera, immagino che gli avranno dato sicuramente una un'interessante buonuscita, però questo fa capire direi piuttosto bene di tipo di,
Dispregio della della democrazia vige in quella specie di Pdp, di club, di di di circoletto, di di
Non so ADB gruppo del 3 7 che, se che che che diciamo e la banda dei tecnocrati che ha gestito malissimo fin adesso l'Unione europea, questa roba veniva giusto per capire che tipo di forma mentis e era la stessa cosa che aveva pensato di fare Draghi l'aveva chiamata in codice lui e i suoi e i suoi adepti l'avevano chiamata operazione bulloni
Praticamente l'idea che cos'era appunto far dimettere tutte le persone chiave prima delle elezioni, in modo tale di poterle sostituire con gente a loro gradita e che avrebbero quindi tenuto la posizione resistendo no, indipendentemente da cosa sarebbe stato poi l'esito successivo delle delle elezioni
Queste robe sono tutti così ideuzza da manifesto di Ventotene, l'unico modo con cui si potrebbe venirne fuori è veramente fare sano ed ampio spoil system, ma capite bene che sarà molto complicato, perché sapete com'è fatta non l'Unione europea, cioè una volta che un sistema, un trattato o cose di questo tipo viene viene messo in in inattuazione, dopodiché non si riesce a cambiare nulla, anche se cambiano le persone, perché non si troverà mai più no il l'unanimità, questa roba è indecente, cioè in teoria dovrebbe esserci l'unanimità per per e questa va difesa con con le unghie e coi denti
Per fare un provvedimento, ma dovrebbe esserci la maggioranza semplice per cancellarlo, perché sennò altrimenti capite bene che significa che uno si ritrova con cose che che che che potenzialmente rimangono per sempre, se anche soltanto il Lussemburgo dicesse che che non è d'accordo,
Con un regolamento che nessuno vuole più, come ha combattuto l'inflazione con una politica dei tassi. Il Christine Lagarde, secondo lei, e soprattutto soprattutto degno anche aspetti, ma le volevo chiedere cui anche questo
Lei ha spesso annunciato le mosse che avrebbe fatto nel senso che i mercati aspettavano e lei aveva fa fa fatto faceva sempre capire quello che avrebbe fatto è salutare questo, ma ma questa è, a dir la verità, questo si chiama target, Final Inge no, è una delle balle ai leader dei banchieri centrali, dicendo io uso la mia credibilità con 4 B no, in modo tale da poter far le cose prima di doverle utilizzare, cioè se io ti dico che
Sarò intenzionato a comprare tutti i titoli di Stato al prezzo sotto di 100, così dicono che, una volta che l'ho detto che una volta che sono credibile allora a quel punto tutti gli operatori di mercato lo fanno per meno, perché se sanno che la Banca centrale interviene, 700 compreranno loro senza bisogno che io intervenga tutti i titoli di Stato che ci sono sotto quella cifra, perché saprebbero che
Che poi potrebbero guadagnarci rivendendoli, quindi quello non è un problema. Stiamo parlando proprio di tipico gergo da e espedienti Pucci da banchiere centrale, quello quello che veramente dov'è assolutamente indegno dal punto di vista della qualità, anche del pensiero economico. Fare cose tipo, alzare i tassi per contrastare l'inflazione da offerta.
Cioè vale a dire
Il pensiero che se c'è una guerra che fa alzare il prezzo del petrolio e quindi, a seguito di questo, si alzano i prezzi, allora io lo combatto alzando i tassi no, cioè facendo quindi peggio, cioè mi verrebbe da dire che l'economia,
è arrivata, è arrivata, siamo arrivati vivi nonostante la Lagarde che ha fatto di tutto per cercare di fare disastri
E vorrei anche far ricordare qualche situazione dove l'hanno acchiappata per la collottola, perché non sapeva quello che stava facendo, non sapeva quello che stava dicendo. Ci ricordiamo per esempio, il famoso noi non siamo qui per chiudere gli spread durante il Covid, no, cioè in un periodo in cui tutta l'Europa non sapeva che diamine stesse succedendo, tutti venivano chiusi in casa per paura della malattia sconosciuta. Lei si presenta in conferenza stampa dicendo che tanto non avrebbe comprato i titoli di Stato e quindi poteva succedere qualsiasi cosa giustamente appena è scesa da quel palco, secondo me erano la non l'hanno presa per sottobraccio, gli hanno spiegato,
Come come funziona, infatti il giorno dopo se n'è uscita con smentendo sì il giorno dopo sono riuscita quegli acquisti pandemici, il famoso piano PEEP, no, che che pandemic per Charles Program.
Per cui, insomma, no, stiamo parlando di un giudizio che, se veramente negativo, ma e ed è cristallizzato nella nella persistente perdurante crisi del del dell'Unione europea rispetto agli altri Paesi, cioè tutti crescono anche in condizioni difficili e noi siamo bloccati da da da chissà quando c'è l'Unione Europea veramente verrà ricordata come uno dei più grossi fallimenti economici della storia, quindi, riprendendo la sua prima risposta, lei si aspetta,
Una nomina di apparato, ma certo, sennò annullava, sennò l'avrebbero ottenuta fino a scadenza, e.
Chi secondo lei potrebbe essere tra i papabili e soprattutto potrebbe ritornare un italiano che ritiene che sia impossibile, visto che c'era Draghi prima di lei?
Non credo che si fidino abbastanza di Panetta, comunque chiunque venga nominato è perché ha fatto un patto di sangue con quella cricca attuale è possibile che peschi in Spagna perché quest'~speaker_laugh lo Stato che dovrebbe essere chiave per i loro equilibri?
Nel momento stesso, soprattutto in cui tu hai una una forte difficoltà nella Francia questo aumento allo sbando, allo sbando, essendo essendo appunto che che lo Stato allo sbando è possibile che, temendo un arrivo al potere di del Partito popolare di Vox, cerchino di contro bilanciarlo con,
La nomina di qualcuno di loro perché non si fidano di Panetta scusi, ma incuriosito da una cosa che ha detto lei.
Ma perché, tutto sommato, se, seppure non non non credo possa essere considerato un sovranista?
Panetta, però, ha sempre mantenuto una una sua indipendenza di pensiero, quindi non credo che possa essere, diciamo, ha scritto alla techno sinistra che che che in questo momento governa ormai da troppo tempo l'Unione europea.
Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato le sue valutazioni sulla.
Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che ha annunciato le sue dimissioni per il prossimo 7 febbraio, e la ringrazio molto grazie al senatore Claudio Borghi della Lega, grazie a voi, a presto.
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