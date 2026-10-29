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"Roma ha un grandissimo problema: la droga.
C'è troppa richiesta di sostanze stupefacenti e secondo me, tutti devono avere la consapevolezza che l'utilizzo di droga non fa altro che alimentare i grandi gruppi criminali e la mafia".
Sono le parole di Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, al Salone della Giustizia.
Parole condivise insieme alla questione urgente che è l’accesso alla terapia e cura per chi abusa di sostanze.
Il diritto all’accesso spesso negato….
Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Droga: quando è negato il libero accesso al luogo di cura" di … giovedì 29 ottobre 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni con gli interventi di Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
C'è troppa richiesta di sostanze stupefacenti e secondo me, tutti devono avere la consapevolezza che l'utilizzo di droga non fa altro che alimentare i grandi gruppi criminali e la mafia".
Sono le parole di Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, al Salone della Giustizia.
Parole condivise insieme alla questione urgente che è l’accesso alla terapia e cura per chi abusa di sostanze.
Il diritto all’accesso spesso negato….
Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Droga: quando è negato il libero accesso al luogo di cura" di … giovedì 29 ottobre 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni con gli interventi di Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).
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