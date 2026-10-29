29 OTT 2026
intervista

La legge di Bilancio: intervista a Cecilia Guerra

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:59 Durata: 11 min 6 sec
A cura di Luciana Bruno
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"La legge di Bilancio: intervista a Cecilia Guerra" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Cecilia Guerra (deputata, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 29 ottobre 2026 alle 13:59.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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