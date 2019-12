Intervengono: Alberto Zolezzi (deputato delle commissioni Ambiente ed Ecomafie, MoVimento 5 Stelle, autore del dossier), Ilaria Fontana (capogruppo in commissione Ambiente del MoVimento 5 Stelle), Ugo Corrieri (coordinatore per il Centro Italia ISDE-Medici per l’Ambiente).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del Dossier sugli impianti presenti in Italia e sulla capacità di incenerimento residua" che si è tenuta a Roma giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 14:30.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Ambiente, Rifiuti.



La registrazione video della …

conferenza stampa dura 46 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci