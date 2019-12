L’incontro è organizzato dal CeSPI - insieme all'Associazione Non c'è pace senza giustizia, in occasione della presenza a Roma di Hatice Cengiz (compagna del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel Consolato Saudita ad Istanbul il 2 ottobre 2018).



Un momento per riflettere su diritti, democrazia e informazione.



Convegno "Diritti, Informazione, Democrazia. Il caso Khashoggi", registrato a Roma lunedì 16 dicembre 2019 alle 16:11.



L'evento è stato organizzato da Centro Studi di Politica Internazionale e Non c'è Pace Senza Giustizia.



Sono intervenuti: Piero Fassino (presidente del CeSPI), …

Antonio Di Bella (direttore di Rainews24), Hatice Cengiz (presidente di Justice for Jamal), Emma Bonino (senatrice, fondatrice di "Non c'è pace senza giustizia", Lista +Europa), Giuseppe Giulietti (presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)), Gianni Ruffini (direttore generale di Amnesty International Italia), Andrea Purgatori (giornalista, sceneggiatore e scrittore).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arabia Saudita, Calcio, Cespi, Decessi, Democrazia, Diritti Civili, Diritto, Egitto, Esteri, Fnsi, Giornalisti, Giustizia, Informazione, Italia, Khashoggi, Politica, Regeni, Sport, Turchia.



