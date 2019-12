Nell'ambito de I Dialoghi di Polis, un ciclo di incontri mensili nei quali vengono coinvolti esponenti di partiti diversi che si confrontano su molteplici temi, alla ricerca di una sintesi per il bene comune, promossi da Polis e dalla Scuola Universitaria per la Formazione Politica della Link Campus University.



Convegno "Roma anno zero: una costituente per la Capitale", registrato a Roma lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 16:30.



L'evento è stato organizzato da Link Campus University di Roma e Polis.



Sono intervenuti: Paolo Corsini (giornalista, Rai - Radiotelevisione Italiana), Roberto …

Giachetti (deputato, Italia Viva), Fabio Rampelli (vicepresidente della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Fabio Rampelli (capogruppo alla Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).



Tra gli argomenti discussi: Aeroporti, Alemanno, Ama, Ambiente, Amministrative, Anno Santo, Archeologia, Aree Metropolitane, Arte, Atac, Auto, Beni Culturali, Bilancio, Buontempo, Circoscrizione, Comuni, Conte, Corruzione, Costituzione, Cultura, Debito Pubblico, Decentramento, Discariche, Economia, Edilizia, Elezioni, Emarginazione, Emergenza, Enel, Enti Locali, Finanziamenti, Fiumicino, Fotovoltaico, Giachetti, Giovani, Governo, Incenerimento, Informazione, Inquinamento, Investimenti, Italgas, Legge, Legge Di Bilancio, Mafia, Maltempo, Marino, Mutui, Olimpiadi, Ostia, Partiti, Politica, Raccolta Differenziata, Raggi, Regolamento, Rifiuti, Roma, Rutelli, Scuola, Servizi Pubblici, Servizi Sociali, Sindaci, Societa', Stadio Olimpico, Stato, Strade, Tecnologia, Territorio, Trasporti, Turismo, Unione Europea, Urbanistica, Veltroni.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 16 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci