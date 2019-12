In occasione della Trans Day of Remembrance, la giornata mondiale della memoria trans, in cui si ricordano le vittime della transfobia, proponiamo in questa puntata le interviste a due attiviste libanesi, che raccontano perché questa giornata sia particolarmente importante in Libano e spiegano come la rivoluzione stia aprendo spazi importanti anche per le rivendicazioni relative ai diritti civili.



E se lo slogan delle proteste contro la corruzione che chiedono le dimissioni dell’intera classe politica e che stanno bloccando il paese da due mesi è "Tutti loro, significa tutti loro", gli …

attivisti LGBT+ ne hanno presto aggiunto un altro: "Tutti noi, significa tutti noi", a sottolineare l’importanza di andare oltre le divisioni e le discriminazioni.



(di Daniela Sala - Doppiaggio: Maria Gabriella Lanza e Sonia Grieco).

