Commissione Ambiente della Camera

nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto, svolge le audizioni di rappresentanti dell'Organizzazione meteorologica mondiale, dell'european Organisation for the exploitation of meteorological satellites e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare.