In studio: Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento: Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione ADAPT.



Una lettura del voto britannico e le conseguenze su mercato del lavoro in Europa.



www.radioradicale.it - www.adapt.it www.bollettinoadapt.it ioascolto@radioradicale.it.



Puntata di "ADAPT - La pillola con Francesco Seghezzi. Il voto britannico e le conseguenze su mercato del lavoro" di lunedì 16 dicembre 2019 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Seghezzi (presidente della Fondazione ADAPT).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, …

Economia, Elezioni, Europee 2019, Gran Bretagna, Johnson, Lavoro, Londra, Mercato, Partiti, Politica, Riforme, Unione Europea, Voto.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 6 minuti.

leggi tutto

riduci