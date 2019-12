Commissione Trasporti della Camera

nell’ambito dell’esame del decreto recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società aerea italiana spa e Alitalia cityliner spa in amministrazione straordinaria”, svolge le seguenti audizioni: ore 9.30 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia spa; ore 10 Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac, Anpav, Assovolo, Cub Trasporti, Usb lavoro privato; ore 11.30 Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).