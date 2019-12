Mancano le firme di pochi senatori per raggiungere il quorum necessario a indire il referendum costituzionale relativo alla legge sulla riduzione del numero dei parlamentari.



Conferenza stampa per rendere note le adesioni pervenute e comunicare le iniziative da intraprendere in vista del 12 gennaio, termine ultimo fissato dalla legge per il raggiungimento dell’obiettivo.



Partecipano, insieme ai vertici della Fondazione Einaudi, i parlamentari che si sono adoperati, alla Camera e al Senato, per la raccolta delle adesioni.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Riduzione …

parlamentari: conferenza stampa della Fondazione Einaudi" che si è tenuta a Roma mercoledì 18 dicembre 2019 alle 17:30.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Legge Elettorale.



La registrazione video della conferenza stampa dura 38 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

