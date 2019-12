Premio Sakharov 2019: dibattito sulla difesa dei diritti umani

In occasione della cerimonia di consegna a Strasburgo del Premio Sacharov 2019, assegnato dal Parlamento europeo all'economista e sostenitore dei diritti della minoranza uigura in Cina Ilham Toti, attualmente in carcere, e consegnato dal Presidente David Maria Sassoli alla figlia Jehwer Tohti, l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza un evento sulla difesa dei diritti umani nel mondo.



All'evento, moderato da Marco Di Fonzo, presidente della Stampa Parlamentare, partecipano il Premio Sacharov 2005, l'avvocato nigeriano Hauwa Ibrahim, e il Premio Sacharov 2016, la sostenitrice della …

minoranza yazida in Iraq Lamiya Haji Bashar (con un videomessaggio), assieme al direttore del TG3 Giuseppina Paterniti Martello.



Da Strasburgo intervengono in diretta gli eurodeputati Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Raffaele Fitto, Co-Presidente del gruppo ECR, Brando Benifei, capodelegazione del PD e Anna Bonfrisco, membro della Commissione Affari Esteri.

