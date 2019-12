Il ruolo delle Linee guida: dalla pratica clinica alle aule giudiziarie

Saluti istituzionali di Anna Rossomando (Vicepresidente Senato).



Relazioni: Federico Gelli , Presidente Fondazione 'Italia in Salute' ('Le linee guida e la legge 24/2017'); Walter Ricciardi, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Italia in Salute ('La centralità delle Linee guida per la pratica clinica'); Fidelia Cascini, Responsabile Programma Ricerca Fondazione Italia in Salute ('Le attività della Fondazione a proposito delle linee guida'); Fiona Glen (Programme Director of the National Institute for Health and Care Excellence ('The NICE experience on Clinical Practice Guidelines'); …

Andrea Piccioli, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità ('Il Sistema Nazionale per le Linee Guida: requisiti di eleggibilità').



Al termine, la tavola rotonda 'Prospettive e contributi delle società scientifiche sulle linee guida'.



Intervengono: Francesco Purrello (Presidente Società Italiana di Diabetologia-SID), Antonio Chiantera (Segretario Nazionale Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani-AOGOI), Claudio Cricelli (Presidente Società Italiana Medici di Medicina Generale-SIMMG).



Modera Cesare Fassari (Giornalista, Direttore Responsabile di 'Quotidiano Sanità).

