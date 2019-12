E' stato presentato oggi il dvd musicale "Onorevole Natale" del gruppo "sPartiti uniti" composto da senatori e deputati bipartisan che cantano per beneficenza per celebrare le feste e soprattutto per raccogliere fondi per la Lega del filo d'oro.



"Il Gruppo sPartiti Uniti presenta il dvd "Onorevole Natale": interviste a Sabrina Iadarola, Francesco Paolo Sisto, Patty L'Abbate, Mauro D'Attis, Ylenja Lucaselli, Carmelo Miceli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Patty L'Abbate (senatrice, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Sabrina Iadarola (giornalista), Francesco Paolo Sisto (deputato, …

Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Mauro D'Attis (deputato, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Ylenja Lucaselli (deputata, Fratelli d'Italia), Carmelo Miceli (deputato, Partito Democratico).



L'intervista è stata registrata martedì 17 dicembre 2019 alle 11:50.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Associazioni, Camera, Disabili, Musica, Ong, Parlamento, Partiti, Politica, Senato.



La registrazione video ha una durata di 18 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

