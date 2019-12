FaiNotizia - Fuori Campo, la tv che dà voce ai profughi palestinesi in Libano

In Libano, in un paese che conta circa 4 milioni di abitanti, i rifugiati palestinesi registrarti presso l’UNRWA sono circa mezzo milione.



Il 45% di loro vive in 12 campi profughi, sparsi per il paese.



Che siano presidiati o no, dall’esercito la maggior parte dei campi sono prigioni a cielo aperto, sconosciute a chi è fuori.



Ma da alcuni anni un gruppo di giovani palestinesi sta provando a cambiare le cose, attraverso una piattaforma online, Campji, nata grazie al supporto del gruppo tedesco Deutsche Welle nel 2013.



Un team di 15 giornalisti, tutti palestinesi trai 20 e i 30 anni, cerca e …

trasmette storie dai campi profughi di tutto il Libano, campi che per molti di loro sono in realtà i posti in cui sono cresciuti e in cui vivono.

