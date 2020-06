Due Microfoni - Gianni Clerici racconta il suo nuovo libro "2084. La dittatura delle donne" (Baldini+Castoldi)

Gianni Clerici racconta il suo nuovo romanzo per Baldini+Castoldi, "2084 - La dittatura delle donne", pensato 6 anni fa e cominciato prima della pandemia.



Clerici, laureato in legge e in storia delle religioni, classe 1930, ha scritto oltre 10.000 articoli per La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, la Repubblica, per la quale scrive ancora oggi.



Autore di molti libri, nonchè di alcune piece tetarali, ha narrato il tennis per alcuni decenni, sui libri e sui giornali.



E ha commentato migliaia di partite (150 slam) in coppia con Rino Tommasi.



Tra i tanti libri (su Suzanne Lenglen, su Wimbledon, sugli …

Internazionali di Roma) , ha scritto "500 anni di tennis", volume monumentale venduto in tutto il mondo, e "I gesti bianchi" ripubblicato da Baldini+Castoldi.



E' nella "Hall of Fame" dell'esclusivo Tennis Club di Newport.

leggi tutto

riduci