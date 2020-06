Commissione Trasporti della Camera

…

ore 14 Associazione italiana gestori aeroportuali (Assaeroporti); ore 15 Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo; ore 15.45 Conferenza delle regioni e delle province autonome; ore 16.15 Associazione italiana armatori trasporto passeggeri (Aiatp), Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal), Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica), Cna, Conftrasporto, Federazione italiana piloti dei porti (Fedepiloti); ore 17.30 Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), Associazione trasportounito, Fai trasporto persone, Fia Federazione imprese autonoleggio con conducente.

audizioni nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

leggi tutto