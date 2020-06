Convegno "Accesso al credito e strumenti finanziari nel bilancio UE 2021-2027", registrato a Facebook martedì 16 giugno 2020 alle ore 10:00.



L'evento è stato organizzato da Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e Ufficio del Parlamento europeo in Italia.



Sono intervenuti: Andrea Gallo (editore del Funding Aid Strategies Investments), Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), Antonio Parenti (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia), Antonio Misiani (vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Partito Democratico), Brando …

Benifei (parlamentare europeo, Partito Democratico), Alessandro Carano (consigliere della Direzione generale Affari Economici e Finanziari della Commissione europea), Giovanni Sabatini (direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana), Antonio Rinaldi (parlamentare europeo, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Sergio Gatti (direttore generale di Federcasse), Tiziana Beghin (parlamentare europeo, MoVimento 5 Stelle), Gianmarco Dotta (presidente di AssoConfidi), Massimiliano Salini (parlamentare europeo, Forza Italia), Nunzio Tartaglia (responsabile della Divisione Imprese della Cassa Depositi e Prestiti), Raffaele Stancanelli (parlamentare europeo, Fratelli d'Italia), Mario Pagani (responsabile del Dipartimento Politiche Industriali della CNA).



Tra gli argomenti discussi: Abi, Accordi Internazionali, Ambiente, Amministrazione, Artigianato, Banca Centrale Europea, Banche, Bei, Bilancio, Cassa Depositi E Prestiti, Cassa Integrazione, Cna, Commissione Ue, Concorrenza, Confidi, Confindustria, Consiglio Europeo, Conte, Controlli, Credito, Crisi, Debito Pubblico, Digitale, Economia, Emergenza, Epidemie, Eurogruppo, Famiglia, Finanza, Finanziamenti, Governo, Impresa, Industria, Internet, Investimenti, Istituzioni, Italia, Lavoro, Malattia, Ministeri, Mutui, Occupazione, Parlamento Europeo, Pil, Politica, Produzione, Salute, Sanita', Stato, Sviluppo, Tasse, Tempo, Titoli Di Stato, Unione Europea, Von Der Leyen.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 10 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

