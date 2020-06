Nella puntata odierna di Spazio Transnazionale, la trasmissione quotidiana di Radio Radicale dedicata all’attualità internazionale: Interviene nella prima parte Giordano Bruno Guerri (Storico, scrittore e Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani) .



Nella seconda parte intervengono Paolo Quercia (Analista.



Insegna “Studi Strategici” ed “Intelligence e sicurezza collettiva” all’Università di Perugia) e Francesco Semprini (Corrispondente per La Stampa da New York).



Nella terza parte intervengono Matteo Mecacci (Presidente dell’International Campaign for Tibet) e …

Andrea Romano (Storico e Deputato del Partito Democratico) Conduce Francesco De Leo.

leggi tutto

riduci