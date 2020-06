Ospiti: Simona Filippi avvocato di Antigone, Gennarino De Fazio segretario nazionale della UIL per la polizia penitenziaria, Rita Bernardini Presidente di Nessuno Tocchi Caino e Damiano Aliprandi giornalista de Il Dubbio Conduce Riccardo Arena.



Puntata di "Radio Carcere: Le presunte violenze denunciate nel carcere di S. M. Capua Vetere e quegli agenti saliti sul tetto del carcere per protestare." di martedì 16 giugno 2020 condotta da Riccardo Arena che in questa puntata ha ospitato Simona Filippi (avvocato di Antigone), Gennarino De Fazio (segretario nazionale della UIL per la polizia penitenziaria), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino), Damiano Aliprandi (giornalista del quotidiano Il Dubbio).

penitenziaria), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino), Damiano Aliprandi (giornalista del quotidiano Il Dubbio).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 57 minuti.

