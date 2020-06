In studio il Direttore Alessio Falconio.



Registrazione audio di "Il Partito Radicale propone l'stituzione della Giornata delle vittime di errori giudiziari nell'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora", registrato mercoledì 17 giugno 2020 alle 14:51.



Sono intervenuti: Cristiano Scardella (fratello di Aldo, vittima di errore giudiziario), Paolo Del Debbio (giornalista, conduttore televisivo), Valentino Maimone (giornalista e cofondatore di errorigiudiziari.com), Anna Maria Manna (vittima di ingiusta detenzione), Antonio Lattanzi (ex detenuto, poi assolto), Francesca Scopelliti (presidente …

della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora), Gian Marco Chiocci (direttore dell'AdnKronos), Maria Elena Boschi (capogruppo alla Camera dei deputati, Italia Viva), Deborah Cianfanelli (avvocato, presidente del Comitato Radicale per la Giustizia "Piero Calamandrei"), Diego Olivieri (Imprenditore, detenuto per un anno da innocente), Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Bruno Lago (imprenditore, vittima di errore giudiziario), Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera dei deputati, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Giuseppe Rossodivita (avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”), Franco Mirabelli (senatore, componente commissione giustizia, Partito Democratico), Mariastella Gelmini (capogruppo alla Camera dei Deputati, Fi), Alberto Balboni (senatore, vicepresidente commissione giustizia, Fratelli d'Italia), Andrea Ostellari (presidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Vittorio Feltri (direttore del quotidiano Libero), Franco Dal Mas (senatore, componente commissione giustizia, Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC), Piero Sansonetti (direttore de Il Riformista), Paolo Liguori (giornalista, già direttore del TGCom24), Giuseppe Gullotta (detenuto ingiustamente per 22 anni), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Antonio Perugini (vittima di errore giudiziario).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Errore Giudiziario, Giornata Delle Vittime Di Errori Giudiziari, Giustizia, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Riforme, Tortora.



La registrazione audio ha una durata di 3 ore e 34 minuti.

leggi tutto

riduci