Intervengono: Bernardo Mattarella (Amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale), Andrea Abodi (Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo) e Ledo Prato (Segretario generale dell'Associazione "Mecenate 90").



Puntata di "Le parole e le cose - Il sostegno al credito per le piccole imprese culturali" di mercoledì 17 giugno 2020 condotta da Massimiliano Coccia che in questa puntata ha ospitato Bernardo Mattarella (amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale), Andrea Abodi (Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo), …

Ledo Prato (segretario generale dell'Associazione "Mecenate 90").



Tra gli argomenti discussi: Associazioni, Banca Del Mezzogiorno, Banche, Credito, Crisi, Cultura, Economia, Emergenza, Epidemie, Finanziamenti, Governo, Impresa, Investimenti, Lavoro, Mediocredito, Mezzogiorno, Salute, Sanita', Sport, Sviluppo.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 40 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

