Argomento principale della puntata: la situazione in Libia.



Puntata di "Trasmissione dell'Associazione Non C'è Pace Senza Giustizia" di mercoledì 17 giugno 2020 che in questa puntata ha ospitato Nicola Giovannini (responsabile dell'ufficio stampa dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia), Andrea Cozzolino (parlamentare europeo, Partito Democratico), Roberta Aricò, Niccolò Figà Talamanca (segretario generale dell'Associazione Non c'è Pace senza Giustizia, Non c'è Pace Senza Giustizia).



Tra gli argomenti discussi: Africa, Al Sarraj, Corte Penale Internazionale, Democrazia, Egitto, …

Emirati Arabi Uniti, Esteri, Genocidio, Geopolitica, Germania, Giustizia, Haftar, Libia, Mediterraneo, Onu, Pace, Politica, Tripoli, Violenza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 33 minuti.

leggi tutto

riduci