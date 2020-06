Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Fabio Pammolli, Professore al Politecnico di Milano, Presidente della Fondazione CeRM, membro indipendente del comitato per gli investimenti della Bei; Giuseppe Russo, Direttore del Centro Einaudi: Fabio Cintioli, Professore di Diritto amministrativo, gia' magistrato e gia' segretario generale dell'Antitrust, autore del libro appena uscito "Per qualche gara in piu'" Rubbettino editore; Stefano Parisi, consigliere regionale del Lazio, promotore della iniziativa "Ricostruire".



Puntata di "Il bandolo della matassa - Ricostruire l' economia post

covid, la burocrazia italiana, il codice degli appalti " di venerdì 19 giugno 2020 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi), Fabio Cintioli (professore di Diritto amministrativo, gia' magistrato e gia' segretario generale dell'Antitrust).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

