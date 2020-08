Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).



In collegamento Antonio Parenti (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia) www.radioradicale.it ioascolto@radioradicale.it.



Puntata di "Focus Europa - L'agenda europea per la ripresa" di martedì 18 agosto 2020 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Antonio Parenti (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).



Tra gli argomenti discussi: Bielorussia, Comunione E Liberazione, Crisi, Debito Pubblico, Democrazia, Draghi, Economia, Elezioni, Emergenza, Epidemie, Esteri, Finanziamenti, …

Formazione, Germania, Giovani, Impresa, Lukashenko, Malattia, Merkel, Politica, Presidenziale, Prevenzione, Putin, Ricerca, Riforme, Russia, Salute, Sanita', Tikhanovskaya, Unione Europea.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 17 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci