Talk Show Live a cura di Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con ASviS, CDP - Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Symbola promosso nell'ambito della 41ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "Special Edition" in programma dal 18 al 23 agosto 2020.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2020 - Pandemia 2020: da dove si ricomincia", registrato a Rimini martedì 18 agosto 2020 alle 15:00.



Dibattito organizzato da Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Massimo Bernardini (giornalista e conduttore televisivo, Rai - …

Radiotelevisione Italiana), Enrico Castelli (giornalista), Ermete Realacci (presidente della Fondazione Symbola), Giorgio Vittadini (presidente della Fondazione per la Sussidiarietà), Enrico Giovannini (portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Nadia Urbinati (professoressa), Luciano Violante (presidente emerito della Camera dei Deputati), Chiara Saraceno (professoressa), Nando Pagnoncelli (presidente dell'Istituto di Ricerca IPSOS), Elisabetta Soglio (giornalista del Corriere della Sera).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Assistenza, Crisi, Democrazia, Disoccupazione, Economia, Emergenza, Epidemie, Giovani, Impresa, Italia, Lavoro, Natura, Politica, Poverta', Recessione, Sanita', Sicurezza, Societa', Sociologia, Solidarieta', Stato, Storia, Sussidiarieta', Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Volontariato.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 52 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

