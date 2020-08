Promosso in collaborazione con Dedalus e Regione Toscana nell'ambito della 41ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "Special Edition" in programma dal 18 al 23 agosto 2020.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2020 - La sanità che verrà: stesso fine, nuovi mezzi", registrato a Rimini martedì 18 agosto 2020 alle 13:00.



Dibattito organizzato da Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Camillo Rossi (direttore sanitario aziendale delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali Spedali Civili Brescia), Fernanda Bastiani (medico di …

Medicina Generale), Giorgio Moretti (amministratore delegato di Dedalus), Marco Trivelli (direttore generale Welfare della Regione Lombardia).



Tra gli argomenti discussi: Emergenza, Epidemie, Informatica, Investimenti, Malattia, Medici, Medicina, Salute, Sanita', Servizi Pubblici, Societa', Tecnologia, Welfare.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 48 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci