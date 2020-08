Meeting di Rimini 2020 - Democrazia e fiducia: un nesso da riscoprire

In collaborazione con Generali Patrick J.



Deneen, Professore di Scienze Politiche all’Università di Notre Dame; Luciano Violante, Presidente emerito Camera dei Deputati.



Modera Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze.



I sistemi democratici si vedono confrontati con una serie di sfide che vanno oltre alle questioni di metodo ma riguardano la sostanza.



C’è l’accusa diffusa che al di là delle apparenze, la politica sia sempre più in mano a élites autoreferenziali che sarebbero da …

contrastare con nuovi modelli di rappresentanza.



C’è al contempo la richiesta di una crescente fascia della popolazione di avere governi più autorevoli, dotati di maggiori poteri per affrontare i problemi che si pongono al livello sociale ed economico.



Queste e diverse altre tendenze sono spesso in contraddizione fra di loro, ma hanno come denominatore comune una mancanza di fiducia nella democrazia rappresentativa così come si è costituita nel secondo dopoguerra.



Il dialogo sulle presunte e reali criticità e sulle opportunità della democrazia rappresentativa è diventato più che mai necessario.

