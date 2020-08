Meeting di Rimini 2020 - La vita un mistero

In collaborazione con Avvenire Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological University; Elvira Parravicini, Neonatologist and Director of the Neonatal Comfort Care Program at Columbia University Medical Center, New York; Antonio Pesenti, Dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano.



Introduce Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative (Forlì) e Associazione Medicina e Persona.



“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”.



Questa domanda, fatta da uomini ad altri uomini, implicitamente sottende le testimonianze di tre professionisti della …

cura “convocati” nella vita a vivere tre situazioni apparentemente molto diverse l’una dall’altra, ma dentro la ricerca dello scopo della sanità: la cura di ogni singolo istante della persona.



Racconteranno di sé: la promotrice, a livello internazionale, della “comfort care”, le cure palliative neonatali a bimbi con aspettativa di vita limitatissima, e alle loro famiglie; il responsabile della rete delle Rianimazioni lombarde e oltre, in corso di Coronavirus, dedito a cercare di offrire la possibilità dell’ingresso in rianimazione nel modo più appropriato possibile a più persone possibile; un importante membro della Commissione Ministeriale Olandese sulle autorizzazioni all’esecuzione delle richieste eutanasiche, dimissionario quando si è accorto che l’eutanasia, pur da lui considerata inizialmente la possibile “soluzione da ultima spiaggia”, era divenuta il modo automatico di morire (la “default way to die”).



Percorsi personali diversi, anche sofferenti, non scontati, sanguinanti, ma con la tensione alla apertura personale all’altro da sé, al mistero, e, per tanti, al Mistero.

