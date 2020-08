Meeting di Rimini 2020 - Not too much to ask - No es demasiado pedir - Non è chiedere troppo. Ciclo di conversazioni

José Ángel González Sainz, Scrittore intervistato da Fernando De Haro, Giornalista.



Questo incontro fa parte di un ciclo di tre video interviste con José Ángel González Sainz, Maurizio Maggiani e Cornel West-Robert George.



Si tratta di incontri registrati nei luoghi in cui vivono e lavorano cercando di scoprire il loro rapporto con la realtà e di intercettare le domande che emergono da questo rapporto, specialmente in questo momento così vertiginoso per l’intera umanità.



È possibile passare da una ideologia chiusa e rigida alla riscoperta del reale come opportunità e come chiamata? …

E quali sono le presenze – maestri e amici – che aiutano in questa avventura umana e non li distraggono dalle domande fondamentali, ma le ridestano continuamente con la loro stessa presenza? E infine, quale contributo può dare un autore alla ricostruzione con gli strumenti della sua professione? Il titolo si ispira all’ultimo verso di una nota canzone di Bob Dylan, Floater: «A volte qualcuno vuole che tu rinunci a qualcosa / E, lacrime o no, è chiedere troppo».

