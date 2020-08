Meeting di Rimini 2020 - Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime

In collaborazione con Intesa Sanpaolo Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European studies at Harvard.



Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.



Il titolo del Meeting di quest’anno “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” è una frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel (Varsavia 1907- New York 1972) con la quale siamo invitati a guardare la realtà con uno stupore che ci spalanca verso la ricerca del sublime, del significato delle cose, del senso del vivere.



momento per tante persone “privo di meraviglia”, vogliamo dar seguito a questo invito lasciandoci accompagnare dal professor Joseph Weiler, che ha già arricchito diverse edizioni del Meeting con le sue riflessioni legate ai temi della giustizia e libertà e con le sue letture della Bibbia e i suoi approfondimenti sull’ebraismo.

