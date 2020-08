Promosso in collaborazione con Aci, Ferrovie dello Stato Italiane, Enel, Unioncamere, Terna, Cassa Depositi e Prestiti e Conai nell'ambito della 41ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "Special Edition" in programma dal 18 al 23 agosto 2020.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2020 - Green economy, green welfare?", registrato a Rimini mercoledì 19 agosto 2020 alle 15:00.



Dibattito organizzato da Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Clima, Crisi, Cultura, Economia, Energia, Industria, Inquinamento, …

Istituzioni, Politica, Raccolta Differenziata, Rifiuti.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci