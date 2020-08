Promosso nell'ambito della 41ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "Special Edition" in programma dal 18 al 23 agosto 2020.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2020 - Tempo di ripartire e tornare a curarsi: la salute non può aspettare", registrato a Rimini mercoledì 19 agosto 2020 alle 13:00.



Dibattito organizzato da Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Riccardo Zagaria (amministratore delegato di DOC Generici Srl), Lucio Corsaro (direttore generale di Medi-Pragma Srl), Filippo Anelli (presidente della Federazione …

Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), Lorenzo Mantovani (direttore del Centro di Ricerca Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca), Filomena Maggino (professoressa).



Tra gli argomenti discussi: Burocrazia, Conte, Controlli, Costi, Costituzione, Diritti Civili, Economia, Emergenza, Epidemie, Farmacia, Governo, Industria, Italia, Malattia, Medici, Medicina, Ospedali, Politica, Prevenzione, Qualita' Della Vita, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Sicurezza, Societa', Spesa Pubblica, Telematica, Territorio, Vaccinazioni.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

