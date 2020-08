Nuovi spazi per educazione e formazione. Liberare le iniziative della società

Nell'ambito del meeting di Rimini ""Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime" .



18 - 23 agosto 2020 .



In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.



Con Ferruccio De Bortoli (presidente della casa editrice Longanesi e dell’Associazione Vidas), Giorgio De Rita (segretario Generale CENSIS), Mariastella Gelmini (capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati), Giancarlo Giorgetti (deputato, vicesegretario Federale Lega), Maurizio Lupi (presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà), Simona Malpezzi (sottosegretario di Stato per i rapporti con il …

Parlamento, PD) e Gabriele Toccafondi (deputato, Italia Viva).



Introduce Tommaso Agasisti, Professore di Public Management al Politecnico di Milano, Dipartimento Educazione Fondazione per la Sussidiarietà.

