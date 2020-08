Meeting di Rimini 2020 - Mobilità e turismo: settori in trasformazione

In collaborazione con Aci, Ferrovie dello Stato Italiane, Apt Emilia-Romagna, IEG Expo, Visit Romagna Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa; Sergio Emidio Bini, Assessore al Turismo Regione Friuli Venezia Giulia; Andrea Corsini, Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna; Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI; Girolamo Turano, Assessore alle Attività Produttive della …

Regione Siciliana.



Introduce Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.



Il Meeting da tempo dedica momenti di approfondimento alle tematiche della mobilità.



Gli ultimi decenni rappresentano una evoluzione senza precedenti, sia per radicalità sia per rapidità dei cambiamenti.



La drammatica pandemia che ha visitato il pianeta ha congelato la mobilità così come il turismo.



Quale sarà la ripresa? Verso quale modello di mobilità e turismo saremo diretti? Sarà l’occasione per una riscoperta di un turismo di prossimità? Al contempo, specie “da e verso” i grandi centri urbani, come cambierà la mobilità? Il pendolarismo viaggerà su mezzi propri o su trasporto pubblico? Il “sistema” del trasporto pubblico in quale modello evolverà?.

