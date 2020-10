Commissione riunite Giustizia e Finanze della Camera

nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Mario Cinque, sottocapo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; ore 10.15 Francesco Greco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; ore 11 comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana.